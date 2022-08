Policía y Ejército realizarán acciones conjuntas contra asesinos de conductores

“Hoy estuvimos en compañía de los subcomandantes del Ejército Nacional y de la Policía Nacional, de la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera; también con el alcalde Soledad, Rodolfo Ucrós, y los transportadores, revisando el tema de esta difícil situación que están atravesando, generando conclusiones y al mismo tiempo dándole la bienvenida al nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el coronel Jorge Urquijo”, dijo inicialmente el alcalde Jaime Pumarejo Heins.

Agregó que “viene del Valle del Cauca, de dar duros y certeros golpes contra el crimen organizado en esa región; de hacer una destacada labor que lo tendrán ascendiendo a general antes de que finalice el año y viene a darnos una mano; a estar en la calle, a dar resultados y darle la cara la ciudadanía. Así se lo hemos pedido y lo vigilaremos”.

Lea aquí: Órdenes para asesinar a conductores vienen de fuera de Barranquilla

La Gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, dijo que “el mensaje que queremos darle a estas empresas de transporte, así como también a los conductores es que aquí están nuestros comandantes dándonos todo el apoyo para que se sientan respaldados; que sepan que estamos del lado de ellos, que sepan que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para poder brindarles toda la seguridad, tranquilidad para que puedan desarrollar todas sus actividades sabiendo que está el Estado protegiéndolos”

El general Hoover Penilla, subcomandante de la Policía Nacional, manifestó que “una vez concluida la reunión, luego de reunirnos con la gobernadora del Atlántico, los alcaldes de Barranquilla y Soledad y los representantes de las empresas de transporte, hay una necesidad de enviar un mensaje de tranquilidad, un mensaje de confianza a este gremio. Y eso se logra dando unos resultados muy rápidos. Como lo son la de lograr la captura de estos últimos hechos en los últimos doce días, en contra del gremio del transporte”.

“Esto se hace en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, para lo cual hay una reunión para las próximas horas para articular las últimas evidencias y poder dar unos resultados en poco tiempo. Estamos hablando de pocos días”, sostuvo.

También aprovechó para enviarle un mensaje "a aquellas personas de los centros penitenciarios que están dinamizando y articulando este tipo de situaciones. En la tarde de este lunes, ante un requerimiento que le cabo de hacer al director del Inpec, hace presencia en la ciudad para poder tomar unas decisiones que van a tener incidencias sobre estas personas que ya se encuentran en centros carcelarios del país”.

“Va ver una presencia en este momento de 700 hombres para poder dar sobre unas rutas específicas y unos puntos que ya tenemos totalmente ubicados. También, donde sea necesario, ubicar el acompañamiento, no solamente del policía uniformado, sino aquel encubierto para hacerle el acompañamiento al conductor, lo vamos a hacer”, dijo.

“Pero fuera de esos 700 hombres que ya están aquí en la ciudad, se ha tomado la decisión y en las próximas horas, a más tardar pasado mañana, deben hacer presencia 300 unidades más para completar 1.000 hombres para esta tarea. Unidades que van a permanecer el tiempo que se requiera mientras logramos dar el mensaje de tranquilidad, dar los resultados correspondientes, que podamos decirles, no solamente al gremio del transporte, a los conductores, sino a toda la ciudadanía, a todos los habitantes de Barranquilla y Soledad, que estamos aquí para hacer la tarea como corresponda”, indicó.

Terminó diciendo que “esta articulación es del Estado y de sus instituciones, es un requerimiento de la señora gobernadora, un requerimiento del señor alcalde de la ciudad capital y del señor alcalde del municipio de Soledad y ante eso, nosotros tenemos la obligación de dar el mensaje, porque es una directriz de Gobierno nacional, del ministro de Defensa y vamos a dar los resultados lo más pronto posible”.

Por su parte, el mayor general Luis Emilio Cardozo Santamaría, subcomandante del Ejército Nacional, manifestó que “estamos aquí haciendo presencia para hacer un trabajo articulado con la Policía Nacional. Ya se han definido puntos críticos de la ciudad que deben ser cubiertos; en las rutas vamos a participar en el esfuerzo que se está haciendo y también con nuestro Gaula Militar vamos a estar trabajando en los procesos de investigación y captura de esos delincuentes. Decirles que siempre los buenos somos más y no van a poder esos delincuentes venir aquí a Barranquilla a imponer el delito y el crimen”.

“Aquí estamos un equipo listo para trabajar en armonía e invito a todos los ciudadanos de bien de esta ciudad a que contribuyan con la información que corresponda, para poder rápidamente neutralizar a estos tipos que están haciendo tanto daño a las comunidades. No vamos a permitir que esto suceda. Es el trabajo articulado interinstitucional en armonía con la comunidad lo que da resultados y eso es lo que vamos a hacer”, terminó diciendo.

Le puede interesar: En nueve años han asesinado 8 conductores de Transmecar

El alcalde Jaime Pumarejo terminó diciendo a los medios de comunicación que “unidos, trabajando juntos, es como vamos a lograr derrotar este difícil momento y después encontraremos maneras para desarticular, de manera estructural a estos grupos que nos quieren robar la tranquilidad. Un último mensaje: jóvenes no se dejen usar, no se dejen instrumentalizar por unos tipos que ni siquiera viven en Barranquilla, que ustedes no conocen y que los quieren usar como carne de cañón”.

La recompensa para que ayuden a esclarecer y dar con los responsables de estos últimos hechos en Barranquilla y su área metropolitana, que había iniciado en 30 millones de paso, luego se ofrecieron $50 millones, ahora se aumentó hasta 100 millones de pesos.