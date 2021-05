Tras los hechos de vandalismo y robo a almacenes en distintos puntos de la ciudad, el alcalde Jaime Pumarejo Heins conminó a la Policía Metropolitana a actuar de manera contundente contra las personas que se están infiltrando en las marchas en Barranquilla para cometer actos ilícitos.

“Quisiera decirles a los barranquilleros que no nos dejemos robar la felicidad, la ilusión y las ganas de salir adelante. Eso es lo que buscan los bandidos y los terroristas que ayer nos atacaron, porque no nos queda duda de que son terroristas. Ellos no están buscando salir a protestar socialmente, digo aquellos que cometen actos vandálicos y terroristas, no los que marchan, que tienen su legítimo derecho”, dijo inicialmente el alcalde de Barranquilla.

Manifestó que detrás de los actos vandálicos “hay una organización criminal que está operando en toda Colombia, que hemos visto que lo que hace es surtir de logística, alimentar, darle apoyo, incrementar un grupo de jóvenes, que en algunos sitios del país están recibiendo pago, para que salgan a sembrar anarquía y robarnos lo más importante que tenemos en este momento: las ganas de salir adelante”.

“Quieren hacernos perder el optimismo, el sentido de que podemos determinar nuestro propio futuro para sembrar caos y ahí pescar en río revuelto. Tienen fines políticos, tienen fines claros y es por eso que nosotros tenemos que ser contundentes en nuestra respuesta como país, como colombiano, como barranquillero. Y, es decir, yo no me voy a dejar amedrentar”, afirmó.

Seguidamente anotó que “esos hechos de ayer, no atentan contra un vidrio, no atentan contra un comercio, quieren atentar contra nuestra tranquilidad. Y es por eso que nosotros tenemos, ojalá, la obligación, la templanza de entender este atentado que hacen contra nosotros, que yo lo rechazo con vehemencia”.

“Es difícil para la fuerza pública poder individualizar dentro de una marcha cuál es el bandido para actuar, porque no podemos, y la misma ciudadanía lo pide así, actuar previamente; es decir, nosotros no podemos impedir la marcha, no podemos entrar con la fuerza pública previamente. Tenemos que estar muy vigilantes para poder actuar de manera contundente contra los bandidos. Hay cinco capturados y conducidos ante la Fiscalía, por hurto y vandalismo. Estas personas son hasta menores de edad que han sido instrumentalizados”, sostuvo.

“Tenemos que mostrar nuestro rechazo a la violencia y entender que nosotros en Barranquilla no somos violentos, no acostumbramos a ser así. Necesitamos el acompañamiento de los marchantes para aislar y denunciar a las personas que los están utilizando para cometer actos de vandalismo y terrorismo. De ahí debe haber una interacción con la fuerza pública y con la Alcaldía. Y si no quieren, que lo hagan con organizaciones de derechos humanos, pero necesitamos aislar a esos elementos que no están ahí para marchar. Nosotros estamos escuchando y al mismo tiempo estamos investigando”, indicó Pumarejo Heins.

“Le hemos solicitado a la Policía que sea implacable contra quien intente atentar contra nuestra tranquilidad y seguridad. Una cosa es el marchante y otra es el vándalo. Y le hemos pedido que actúe de manera decisiva contra esos elementos que no están ahí para manifestar su voz de protesta”, enfatizó el mandatario de los barranquilleros.

Terminó diciendo que “entender que si salgo a la calle debo salir con un propósito específico. Al mismo tiempo debo recordar que estamos en tiempo de COVID-19 y esas aglomeraciones elevan nuestra emergencia a niveles que no deberíamos tener”.