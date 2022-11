Polémica porque un alcalde del Atlántico autorizó realizar corralejas

Desde que se conoció el decreto, hasta la misma gobernadora del departamento, Elsa Noguera, se ha pronunciado, manifestando que el mandatario municipal debería reversar el decreto y no permitir las corralejas, para preservar la vida de las personas.

“Son dos frentes de trabajos los que estamos realizando y las fiestas taurinas en Manatí están confirmadas. Y aprovecho para invitar a todos los atlanticenses para que vengan a la fiesta de María Inmaculada. Quiero que sepan que no hemos dejado parado el frente de trabajo por la ola invernal, seguimos apoyando a los necesitan de nuestra ayuda”, agregó.

“Queremos aclarar que las corralejas no se van a realizar en Las Compuertas, se van a hacer en el municipio de Manatí. Y la hacemos por tradición, cultura. Además, un alcalde debe tener varios frentes de trabajo, no solo en cuanto a riesgos sino en el tema ambiental, porque la ola invernal la tenemos todos los años y padecemos de que los gobiernos atiendan estas comunidades... Pero también hay que entregarle a la comunidad esparcimiento”, dijo el alcalde Evaristo Olivero.

Ya el redil se empezó a construir y se espera que unos días antes del inicio de las mismas esté terminada.

El alcalde Olivero anotó que la mayoría de los alcaldes de los municipios del Atlántico han optado por cambiar las corralejas por otras actividades lúdicas.

“Cada mandatario tiene un pensar, si yo me hubiese quedado con el pensar de algunos no hubiese hecho obras en mi municipio, ni hubiese comprado los alimentos para atender la emergencia por COVID-19. Cada quien tiene un pensar (...) Y si tenemos fiestas taurinas en diciembre, hagámosla para que tengamos la posibilidad de que se reactive la economía. Yo no puedo frenarlo. Tanto las obras que se hacen por la ola invernal como las fiestas son dos frentes que debemos desarrollar por el bien de la comunidad”.