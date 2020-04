Plan de Desarrollo para Barranquilla es de 18.7 billones de pesos

El alcalde Jaime Pumarejo Heins, luego de haber radicado el Plan de Desarrollo 2020-2024 ante el Concejo Distrital, este viernes , para cumplir con las normas legales, hizo la socialización por redes sociales, en las que explicó las metas que se propone para la Barranquilla en este cuatrienio.

La radicación se hizo de manera virtual y la Administración Distrital espera que el Concejo determine el procedimiento que se empleará para la revisión y el debate correspondiente a través de la plataforma virtual que defina esa corporación.

“No podemos parar, si nos quedamos quietos y nos ocupamos solo del hoy, luego nos vamos a ver en una serie de aprietos porque no planificamos, tenemos que seguir adelante y prepararnos, no solo para combatir el problema que tenemos al frente, sino planificar nuestro futuro y no detenernos, seguir soñando y planificar cómo vamos a llegar a él. Planificar bien el futuro es una manera de combatir nuestro presente, tenemos que convencer a todas las instituciones financieras, al gobierno y a nosotros mismos de que vamos a superar esta pandemia para volver a la senda del progreso, de allí depende el rebote económico”, afirmó el alcalde Pumarejo.

Seguidamente anotó que “le dimos forma, logramos un plan sin precedentes en participación ciudadana y el 22 de abril le entregamos al Concejo, este documento es una gran apuesta, proponemos un plan de 18,7 billones de pesos y el plan de inversión, en los 4 ejes, es de 13,6 billones de pesos”.