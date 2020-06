Plan conjunto para bajar tasa de contagios por COVID-19 en el Atlántico

Por su parte la gobernadora, Elsa Noguera manifestó que “hay un gran compromiso por parte del Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud para que a la gente del Atlántico se le cumpla; que distribuyan un equipo importante en el Departamento para poder hacer esa atención domiciliaria en salud; dispondrán de unos hombres que van a acompañarnos en nuestras campañas pedagógicas”.

El senador Armando Benedetti manifestó que “hemos logrado que los profesionales de la salud vayan a la casa de las personas y no que las personas tengan que ir hasta los centros de salud; también conseguimos que si no hay comida, no hay mercado, podamos llevarles 120.000 mercados para repartirlos a la población atlanticense”.

Luis Alexánder Moscoso, viceministro de Salud, indicó que “buscaremos más fortalecimiento de todas las comunidades para que las personas estén más informadas sobre la enfermedad, hacer cercos epidemiológicos y todos trabajando juntos por una Barranquilla y Atlántico mejor”.

Daniel Palacios, viceministro del Interior, sostuvo que “hemos anunciado que junto a la gobernadora y con el alcalde aportaremos 120.000 ayudas comunitarias que serán entregadas a la Alcaldía de Barranquilla y a la Gobernación del Atlántico”.

Jorge García, viceministro de Defensa, indicó que “hemos dispuesto que se aumentará con 150 hombres del Ejército y 150 de la Policía Nacional para fortalecer tanto a los cercos epidemiológicos como los cercos sanitarios y las caravanas que estarán recorriendo tanto a la ciudad como en los municipios más afectados por COVID-19 en el Atlántico”.