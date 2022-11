Piojó: colapsó el cementerio y ahora deben enterrar los muertos en otro pueblo

Los habitantes del municipio de Piojó, en Atlántico, no solo han tenido que lidiar con los deslizamientos de tierras causados por las lluvias de los últimos días, que dejaron a varios damnificados, sino que esperan que no haya muertos porque no podrán enterrarlos en el cementerio, debido a que este fue uno de los sitios más afectados por el invierno.

Y como si fuera poco, el municipio que les queda más cerca para llevar a sus difuntos, Juan de Acosta, tampoco tiene espacio en su camposanto para más fallecidos, porque apenas tiene nichos para menos de diez muertos.