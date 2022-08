Pese a custodia de la Policía, asesinan otro conductor en Barranquilla

Lea aquí: Conductores de Barranquilla no salen a trabajar para proteger sus vidas

Se pronuncia la Alcaldía

Ante los recientes hechos de violencia que han ocurrido en el área metropolitana, el alcalde de Barranquilla se pronunció.

“Hemos exigido el despliegue de un contingente del Ejército, así como una mayor presencia de la Policía Metropolitana y Departamental en las calles, para proteger la vida y la integridad de los conductores y usuarios, y la movilidad de los barranquilleros. Los queremos desde primera hora haciendo acompañamiento y vigilancia en los puntos que por su naturaleza requieran de protección especial”, dijo a través de un comunicado.

En otro párrafo señaló: “este mismo domingo llevamos a cabo una reunión virtual con el ministro de Defensa Diego Molano, con quien acordamos: primero, que este martes hagan presencia en la ciudad los subcomandantes de la Policía Nacional y del Ejército Nacional, a primera hora de la mañana; segundo, para el martes, un Consejo de Seguridad, presidido por el propio Ministro de Defensa y con presencia de la cúpula militar y policial, para revisar y tomar nuevas medida. En este sentido pedimos el despliegue del GAULA, para dar una respuesta contundente contra las organizaciones que intentan extorsionar a la sociedad barranquillera en general”.

Anotó que “con el concurso del Gobierno nacional y la fuerza pública, trabajaremos para asegurarnos de que nuestras autoridades lleguen a los responsables, algunos de los cuales ya están identificados, y hacerlos pagar por sus ataques a la ciudad y su área metropolitana”.

Le puede interesar: Medidas de choque contra extorsión a transportadores de Barranquilla

“Conminamos a los alcaldes del área metropolitana a revisar y adoptar las medidas que la situación exige, y sumarse, así, a la tarea que ya Barranquilla adelanta con la fuerza pública para la protección de la vida de los usuarios. Nuestra región no puede someterse a la voluntad de los grupos armados y, por el contrario, actuar con firmeza frente a sus intenciones de sembrar el miedo y la violencia que han instalado en otros territorios. No vamos a permitir que dobleguen la libertad y el libre albedrío de los barranquilleros. No nos van a amedrentar”, terminó diciendo.