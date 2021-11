Luis Fernando Patiño, de los Tampa Bay Rays; Jair Camargo, de la organización Mellizos de Minnesota, y Santiago Flórez de Piratas de Pittsburgh, se tomaron la tarde de este viernes 5 de noviembre para dictar una clínica sobre béisbol a los niños llegaron hasta el parque de pelota Santodomingo, ubicado entre los barrios Lucero y Los Andes de Barranquilla.

Los más felices eran los niños, quienes no se cambiaban por otro con tal de estar cerca de estas promesas del béisbol colombiano y hacen parte, uno de las Grandes Ligas, y los otros dos en las ligas menores de la Mayor League Baseball.

“Esto es algo motivante para mí, porqué sé lo difícil que es para un niño tener de cerca a un jugador de Grandes Ligas. Me pasó cuando estaba Édgar Rentería en su plenitud. Uno quería verlo, tocarlo o charlar con él. Era muy difícil que eso pasara, pero ahora que tengo la posibilidad de darle esto a los niños, lo hago con todo el gusto del mundo”, dijo Luis Fernando Patiño.

Agregó que las charlas consisten en cómo pisar las bases para que no sufran lesiones en los tobillos, saber recepcionar una pelota con el guante, cómo ‘fildear’ y también lanzar. “Son cosas mínimas que estamos seguros a ellos se les quedarán y pondrán en práctica”.

Patiño desde que está en el béisbol organizado ha tratado de llevar su poca experiencia en las pocas escuelas donde se inició como niño. “Ya estuve el estadio de la Victoria, donde me inicié con la Escuela del Dodty Jiménez; hoy estamos acá y la idea es ir a todas esos estadios menores para compartir con los niños y que ellos se sientan motivados a practicar el béisbol”.

Para Jair Camargo, “esta es una experiencia buena para mí. Es la primera vez que asisto y la idea es darle algunos tics a los niños. En especial en la posición de receptor, que es donde me desempeño. Me ha gustado porque he visto a muchos niños alegres, contentos y con deseos de aprender. Espero repetir esto en otros parques menores de Barranquilla”.

La convocatoria la hicieron Patiño y Camargo, por las redes sociales y al parque de pelota llegaron cerca de un centenar de niños y hasta una niña se motivó a participar y recibir las indicaciones de los jóvenes peloteros colombianos.