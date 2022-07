Otro conductor asesinado en Barranquilla, ofrecen recompensa

Según testigos, Hernández Padilla, quien era el conductor del bus afiliado a la empresa Coolitoral, de placas TDU 832 y de número interno 617, iba por la calle 99 con la avenida Cordialidad, cuando un sujeto detuvo el carro para subirse, una vez arriba desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones.



Una vez cometió el acto el tipo se bajó y se montó en una motocicleta que lo estaba esperando y era conducida por un cómplice y huyeron del lugar.



El conductor fue auxiliado por pasajeros y vecinos del sector que lo subieron a una ambulancia, que lo llevó hasta la Clínica San Ignacio, donde murió cuando era atendido por médicos de turno.



Sobre la muerte del señor José Del Carmen Hernández Padilla, la Policía Metropolitana inicialmente ha dicho que no se trata de una extorsión, pero que investigan el caso; no obstante, los familiares sí creen que la muerte está relacionada con extorsión, no que le hicieran a su familiar, si no al dueño del bus o contra la empresa Colitoral.



El coronel Oscar Daza, comandante operativo Policía Metropolitana de Barranquilla, manifestó que “nuestra institución lamenta y rechaza los hechos acaecidos en el suroccidente de Barranquilla, donde pierde la vida un conductor de un bus urbano, momentos en que unos sujetos en motocicleta abordan este transporte y disparan en varias ocasiones contra el conductor. Quien, a pesar de ser auxiliado y llevado a centro asistencial, pierde la vida”.



“La Policía Metropolitana de Barranquilla, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelanta todas las investigaciones para el esclarecimiento de este hecho. Inicialmente podemos manifestar que no se trata de ningún tipo de extorsión, ya que el propietario de la empresa de bus manifiesta no recibir llamadas intimidatorias ni exigencias monetarias por este hecho”, afirmó el coronel Daza.



Indicó que, frente a las investigaciones, la Policía Metropolitana dispuso de un equipo de investigadores que se dedicarán exclusivamente a apoyar a la Fiscalía en el esclarecimiento de este hecho.



“Es de anotar que se tiene comunicación permanente con los representantes de la empresa de transporte a la que está afiliado el bus que era conducido por Hernández Padilla”, dijo.



“La Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Barranquilla y la Policía Metropolitana ofrecen hasta 20 millones de pesos de recompensa por información que puedan dar nuestros ciudadanos para el esclarecimiento de este lamentable hecho. Seguiremos investigando hasta poner tras las rejas a los delincuentes que ocasionaron este lamentable hecho”, terminó diciendo.