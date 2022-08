Órdenes para asesinar a conductores vienen de fuera de Barranquilla

Le puede interesar: 700 policías llegarán a Barranquilla para proteger a conductores

Pumarejo invitó a los jóvenes que están siendo instrumentalizados para que acudan a las entidades públicas a buscar otras oportunidades que no sean las de delinquir. “Dense a conocer. Tenemos programas en la Alcaldía para acompañarlos: becas, acompañamiento para que consigan trabajo rápidamente, acompañamiento psicosocial para poder evitar el consumo de drogas. Avísennos. Llamen a las líneas de la vida; vayan a los programas que tenemos como ‘Vamos jugando’, ‘vuelve u juega’, dennos la oportunidad de acompañarlos”.



“Aunque los hechos no ocurren en Barranquilla, estamos listos para recibirlos, pero no se tiren sus vidas, no maten a alguien en búsqueda de un millón o dos millones de pesos y se tiren la vida suya y las de sus familias”, insistió.



El alcalde anotó que “afortunadamente los vecinos, las personas que viven cerca de quienes están cometiendo estos actos, nos están dando información relevante y por eso la semana pasada pudimos aprehender a un muchacho de 16 años, quien fue el que cometió uno de los crímenes atroces y hoy estamos a pocas horas de aprehender al otro y hay capturados”.



Lea aquí: En nueve años han asesinado 8 conductores de Transmecar

“También hacemos un llamado a la reflexión. Porque no puede ser que, en este momento histórico del país, en donde muchas personas están esperando que prime la vida, en donde se ha hablado de una paz total, estemos tratando de llamar la atención haciendo actos extorsivos de gran escala; asesinando a nuestros policías, poniendo a la ciudadanía contra la pared. Así no van a ganar indultos, así no van a ganar favores y mucho menos, el favor de la ciudadanía, que lo que va a pedir es justicia y sometimiento. Para ganar reconocimiento, para ganar indulto hay que practicar la paz y esa paz debe comenzar desde hoy y no cuando se las ofrezcan”, terminó diciendo.