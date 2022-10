“No se verterá agua con motobombas al canal del Dique”: Elsa Noguera

Ante la preocupación de los alcaldes de los municipios del Departamento de Bolívar que están ubicados a orillas del canal Dique por el anuncio que hizo la gobernadora del Atlántico de verter al agua del Embalse El Guájaro a ese cuerpo de agua, Elsa Noguera dijo que ya no se utilizará el método de bombeo, porque la UNGRD no le prestó las motobombas, pero no descartó que se emplee otro mecanismo. En Bolívar rechazan propuesta de evacuar embalse del Guájaro al canal del Dique

“Eso se propuso en un PMU con la Unidad Nacional de Riesgo, pero ya eso no se va hacer porque la entidad no nos prestó las bombas. Así que los habitantes de las poblaciones de Bolívar que están a orillas del Canal del Dique pueden estar tranquilos que eso no va a pasar”, dijo a El Universal Elsa Noguera.