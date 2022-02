Una vecina que estaba cerca escuchó la broma del estudiante y sin mediar palabra le dijo a la madre de un estudiante que habían ingerido gaseosa con viagra. La madre del menor ni corta ni perezosa llevó al infante al hospital de Piojó donde le hicieron los exámenes, pero no le encontraron nada en su cuerpo ni síntomas de intoxicación.

Todo se originó en el colegio de Bachillerato de Piojó. Los estudiantes estaban departiendo y se estaban tomando un refresco. Uno de los estudiantes, al parecer en broma, dijo que no podían seguir tomando porque esa gaseosa le había echado viagra y eso podría causar una intoxicación. Varios estudiantes se habrían intoxicado luego de ingerir viagra

Una mala comunicación, una especie de ‘teléfono roto’, indujo a que una madre llevara a su hijo al hospital de Piojó, porque una vecina había escuchado a un estudiante decir que la gaseosa que había tomado tenía viagra y que eso les podía causar una intoxicación, pero en realidad no sucedió así.

La secretaria de Salud del municipio de Piojó, Jennifer Ripoll, al enterarse de una supuesta intoxicación de varios estudiantes, habló con la madre del menor que fue llevado al hospital. La funcionaria le dijo a Caracol Radio Barranquilla, en las horas de mañana de este viernes, que “el niño fue llevado hasta al centro asistencial de la población, pero el reporte que nos dieron indica que llegó bien, que estaban con sus signos vitales perfectos, le tomaron su presión, le pusieron suero. Es decir, que el niño estaba en perfectas condiciones y se supone que ya se le había pasado el efecto”.









Como la noticia se regó por el pueblo y varios medios de comunicación, incluido El Universal, dieron por cierta la noticia y de que otros cinco estudiantes también había sido afectados, la rectora del colegio de Bachillerato de Piojó, Neicy Villanueva, salió al quite y desmintió lo ocurrido.





Narró que en efecto sí fue cierto que se presentó la broma del estudiante, pero que nadie se había intoxicado y la madre llevó al menor al centro asistencial, como madre que es. “Ella se lo tomó en serio, como todo padre, entonces llevó a su niño al hospital y lo primero que pudimos corroborar es que el niño llegó sin ningún síntoma”, aclaró la rectora Villanueva en Caracol Radio.





También dijo que no hubo otros niños con síntomas, que todo se trató de una broma que hizo un estudiante y que por no haber una información correcta se incurrió en imprecisiones, no obstante, manifestó que se están haciendo las investigaciones para aclarar todo. “No sé quién pudo haber dado esa mala información y quiero dejar claro que en ningún momento hubo niños afectados”.