“No estamos pensando en los rivales, sólo en Caimanes”: Harold Ramírez

Harold Ramírez, capitán de la novena de Caimanes de Barranquilla, dijo durante la presentación del equipo ante los medios de comunicación, que se tiene un buen roster con el que se afrontará la Liga Profesional de Béisbol Colombiano que se inicia este viernes en Montería y Barranquilla.

“Creo que en estos momentos no tenemos presión, más bien es una motivación para querer seguir haciendo las cosas mejor a como las veníamos haciendo. Considero que no debemos tener presión porque tenemos un tremendo equipo. No hay presión. Toca salir a jugar a divertirse y a que cada quien haga su trabajo”, dijo Ramírez.