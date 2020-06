“Necesito que me ayuden, siento que no puedo más”

Una desgarradora denuncia hizo a través de las redes sociales Arelys Xiomada Naranjo Castaño, una barranquillera de 20 años, quien vive en el barrio La Chinita de Barranquilla y quien dice viene siendo maltratada física y sicológicamente por su expareja sentimental.

“Quiero denunciar a mi expareja Breiner Maldonado Polo, quien me ha venido maltratando desde hace dos años; en varias ocasiones he sufrido agresiones por violencia de parte de él. Lo he denunciado ante la Fiscalía, las autoridades, no me dan razón de nada, no me solucionan nada”, comienza el relato la joven mujer.

Agrega que “en el día de ayer me golpeó, me pegó, estrujó, me maltrató, me hinchó el ojo, me partió la cabeza. Quiero denunciarlo porque tengo dos hijos con él. No respeta de que yo sea la madre de sus hijos”.

“Necesito que me ayuden. Dejé mi trabajo. No estoy trabajando porque me vive acosando todo el tiempo, que me va a matar si me ve con alguien; no tengo vida social con nadie, no salgo porque tengo miedo de que me vea por ahí y me vaya a hacer un daño, por favor necesito que me ayuden, ya que las Fiscalía y las autoridades no hacen nada”, suplica la mujer en el video.