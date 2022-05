May 15 - 10:43

May 17 - 08:55

May 17 - 09:15

El tipo tras haber prendido fuego huyó del lugar, pero no se percató que apenas se había incinerado la maleta y parte del cuerpo de la mujer. Avanzó por una zona enmontada hasta llegar a la Carrera 46, en la vía que conduce de Barranquilla a Cartagena. Estando allí habría regresado a su residencia.

En la madrugad del lunes 16 de mayo, Jairo Armando llamó al taxi que lo condujo hasta Puerto Colombia. La llegar al sitio conocido como ‘La Ye de los chinos’, todo parece indicar que allí se quedó con la maleta. La hora en que llegó allí no se sabe, no fue revelada por la Fiscalía, pero todo parece indicar que fue en la madrugada, porque el cuerpo de Ediximar y la maleta quemada fueron encontrados aproximadamente a las 6:30 de la mañana de este lunes. Las cenizas indicaban que había sido reciente.

Este martes está siendo interrogado por la Fiscalía y se ha logrado saber lo antes mencionado.

Hay que anotar que se conoce de que Ediximar tenía un hijo. No se sabe si con Jairo Armando u otro hombre, pero vivía con ellos y no se sabe si el menor presenció el asesinato de su madre. Aún no se sabe de su paradero.

Está siendo imputado por el delito de feminicidio agravado.