A lo que la mujer insistió. “¿Cómo qué hace? Decir que no. Usted es el alcalde. Tenga verraquera hermano, póngase pantalones”.

El alcalde quería explicarle, pero la furiosa e indignada señora no lo dejaba hablar. “No señor. Usted está dando vergüenza a Barranquilla trayendo pornografía. Respete a la familia, respeta a los niños. No quiero saber más nada de usted, es un vergonzoso”. Le dijo y se retiró del lado del alcalde, quien le insistía para tratar de explicarle.

“Es algo desafortunado. Me gano los regaños, me gano los insultos, pero desafortunadamente no está en mis manos, porque la ley y la Constitución dicen que yo no tengo la potestad de decidir si se puede o no se puede hacer. Ellos tienen que cumplir unos deberes, ellos tienen unos permisos que deben solicitar ante la Alcaldía y nosotros no tenemos la posibilidad de decidir si se hace o no se hace”, dijo Pumarejo a los periodistas que le solicitaron una declaración respecto a lo manifestado por la señora.

Agregó que “nosotros escuchamos a la ciudadanía, a personas como ella y lo único que les podemos decir es que vamos a tener la responsabilidad de asegurarnos de que los entes de control acompañen a este evento y que ellos sean los que decidan si el evento se puede hacer o no”.

“La Alcaldía de Barranquilla no puede decidir qué eventos le parece o no le parece. No está en nuestra potestad legal. Así como no podemos decidir si un contrincante político nuestro viene hacer un evento y nosotros poder decidir si él lo puede hacer o no”, terminó diciendo.