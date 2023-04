Mintransporte dice que el 14 de abril se define lo Viva Air y Avianca

No está de acuerdo ante las voces que han dicho que se podría presentar un monopolio en el sistema de operaciones de vuelos en Colombia no son ciertas. “Uno salir a decir, para engañarse y engañar a Colombia, que es que hay un monopolio porque estamos llenos de aerolíneas y que no les damos la oportunidad, no es cierto, eso es mentirse. Aquí viene Americam, vienen otras aerolíneas con muy poquitos vuelos. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir trayendo aerolíneas, pero fuertes. Pero no es que las haya en cantidades para venir a Colombia”.

El precio de los tiquetes

También habló sobre las tarifas de los pasajes aéreos. “El tema de los tiquetes se controla si logramos bajar las tarifas del IVA, si logramos bajar el IVA a la gasolina, son temas en los que uno puede decir el tiquete Bogotá-Pereira no puede valer más de 400 mil pesos, no es posible, porque depende de muchos factores. ¿Cuándo compró el tiquete? ¿Si es de vida y vuelta? ¿Qué disponibilidad de sillas hay? ¿Qué tanto está operando el vuelo? No hay en Colombia una tarifa regulada si no que hay libertad tarifaria desde hace 11 años”. Siga Leyendo: Con ayuda del Gobierno podrían bajar los impuestos de tiquetes aéreos

“Cuando uno está en el aeropuerto que le cancelaron el vuelo, que necesita comprar un tiquete ahí mismo va a ser muy costoso. No es que uno vaya a decir que el vuelo a Valledupar para el Festival Vallenato vale 4 millones, que no es posible. Hay dos vuelos diarios a Valledupar y todo el mundo quiere ir a Valledupar, ¿qué hace? Subir las tarifas. Igual pasa en hotelería o en el turismo. Uno no puede viajar en Semana Santa, en época de diciembre y julio porque viaja todo el mundo, habrá que viajar en temporada baja”, añadió.

La deuda de Ultra Air

En cuanto a la deuda de la empresa Ultra Air, dijo que es muy grande. “Digamos que el tema de la deuda es algo de ellos, para nosotros el tema es que los pasajeros puedan cumplir sus trayectos de vuelos y nosotros garantizarles que lleguen a sus destinos. El tema de la deuda es algo que como sociedad deben responder. ¿Dónde está la plata de los pasajeros? ¿Dónde está la plata de los trabajadores? Esa es una responsabilidad de ellos ante diferentes funcionarios”.

Dijo que no conoce cuál es el monto de la deuda de Ultra Air, “pero según mi criterio, estafaron a mucha gente... Ultra es una sociedad independiente, de empresarios antioqueños. Ellos tienen que ver qué van hacer, porque deudas tienen y muchísimas”. Le puede interesar: 60.000 quejas de pasajeros de Ultra Air, pero ¿cuántas se han atendido?

Al preguntársele si el actual Gobierno le puede ayudar económicamente, el ministro Reyes sostuvo que “¿cómo le damos la mano a una empresa que debe tantos millones de dólares y el Estado con un presupuesto deficitario? Y es una irresponsabilidad como manejaron la empresa. Nosotros lo que hacemos es ayudar a los pasajeros, a los trabajadores de la empresa”.

“Imagínese a todos los que están en proceso de quiebra y el Estado a todos ayudándolas a salir adelante. Nosotros ayudamos si tienen inversionistas, facilitamos las cosas, pero ahí es muy difícil”, terminó diciendo.