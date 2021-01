La Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, visitó este lunes uno de los Puntos de Seguridad Vial de la Región Caribe y también socializó la campaña para todos los actores viales, en especial para los mototaxistas, para que generen confianza en la utilización de todos los elementos de seguridad que se requieren, especialmente el casco.

“El objetivo era acompañar y revisar cómo se ha comportado el ingreso a las ciudades después de este punto, cómo se está comportando toda nuestra estrategia, que denominamos el Plan Navidad”, dijo Orozco, quien estuvo acompañada por el Superintendente de Transporte, Camilo Pabón.

La funcionaria estuvo visitando las cinco entradas de ingreso y salida de la ciudad de Barranquilla, así como también el peaje ubicado en el municipio de Galapa.

“Tenemos un gran apoyo en la Dirección Nacional de Transporte con 7.000 patrulleros en todas la vías del país sino que también tenemos el acompañamiento de la Policía Nacional, que complementa esos siete mil patrulleros, también de la Superintendencia de Transporte y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial”, anotó.

Recordó que desde el año anterior se implementaron los Puntos de Seguridad Vial en Colombia, que son 14 en total, y cinco de ellos se encuentran en la Región Caribe. “Iniciaron desde antes de la pandemia y se ha definido que seguirán de manera permanente, ha solicitud de los mismo transportadores”.

“En esos puntos no sólo se hace una revisión tecnomecánica del vehículo y se le enseña al conductor temas puntuales para la revisión de su vehículo antes de salir, sino que también se le entrega un kit de acompañamiento y lineamiento sobre cómo cumplir con las medidas de bioseguridad”, añadió Orozco.

La ministra invitó a los conductores que regresan a las distintas ciudades “no solo a cumplir con todas las medidas de bioseguridad, sino a cumplir con todas las normas y medidas de tránsito”.

ACOMPAÑÓ A MOTOCICLISTAS

La Ministra de Transporte también hizo un acompañamiento a motociclistas “donde le hemos explicado la importancia de la nueva norma sobre cómo se debe portar el casco, cuya norma entra en vigencia el 23 de enero. Que tiene tres elementos muy sencillos: primero, amarrarse bien el casco, que la correa no esté raída, que no esté dañada, que tiene que estar bien ajustada; segundo: no usarlo de corona. Que la parte movible, que cuando estén andando, siempre la tengan puesta. Y tercero: nunca utilizar el celular dentro del casco. Si tienen manos libres lo pueden usar, pero lo recomendable es no usarlo mientras se conduce”.

Indicó que la razón de no usar bien el casco es porque las cifras de accidentabilidad indican que el buen uso del casco ha salvado a por lo menos el 40% de las personas accidentadas en motos.

“El 52% de los fallecidos por accidentes viales son motociclistas; el 32% muere por trauma craneal. Utilizar el casco que cumpla con las medidas de seguridad garantiza que un 40% de las personas salven su vida y evita el trauma craneal. Y hago énfasis en esto porque el objetivo de la norma no es sancionar, nuestro propósito es que la gente cumpla las normas que existen porque así es como salvan sus vidas y salvan las vidas de terceros”, aseguró Orozco.

Insistió en que “cumplir las normas de tránsito, ser responsables, no adelantar en zonas prohibidas, no conducir embriagado y no violar los límites de seguridad, garantizan no sólo la vida del que va manejando sino la de los pasajeros y la de los demás con los que se estrellan”.

“En el caso de los motociclistas, utilizar adecuadamente el casco, que es un actor vial muy vulnerable, le garantiza que tiene una probabilidad mucho más alta de salvar su vida y eso lo indican estadísticas mundiales, no estadísticas colombianas. Para nosotros es muy importante que entienda que el objetivo de la norma es salvar su vida y la de aquellas personas con la que usted se estrella”, terminó diciendo Ángela María Orozco.