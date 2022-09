Minhacienda dice que debe haber apoyo masivo a la Reforma Tributaria

Por su parte, el presidente de la Comisión Tercera del Senado, Gustavo Bolívar, fue tajante en manifestar que no le parece necesaria la movilización. “Porque el empresariado colombiano entendió que si no hay esa Reforma Tributaria el país se hunde. Y si se hunde el país se hunden las empresas. Entonces, lo que les estamos pidiendo es un esfuerzo solidario para que podamos hacer las reformas que le prometimos a la gente en campaña y por las que votaron 11.3 millones de personas”.

Recordó que durante la campaña el ahora presidente Gustavo Petro prometió una Reforma Tributaria de 50 billones de pesos. “Pero como hay un superávit en el recaudo, por los precios internacionales del petróleo, nos permitieron hacer una de 25, ya no podemos bajarnos más, porque eso implica incumplirle a la gente con nuestras promesas de educación gratuita, incumplirles a los ancianos de darles medio salario mínimo”.

“Si no entienden que la paz pasa por la justicia social, entonces este país nunca va tener el progreso que merecemos y que tenemos que hacer desarrollar. El presidente Petro dice que se debe mantener ese monto, si no se mantiene no alcanzamos a salir de los problemas. Colombia tiene un déficit fiscal de 83 billones de pesos, puede llegar a $110 billones, si se tiene en cuenta que el fondo de estabilización de los combustibles está desfinanciado en 33 billones de pesos”, agregó el senador Bolívar.

Terminó diciendo que la Reforma Tributaria no se puede jugar, porque Colombia necesita recuperar su grado de inversión “para hacerlos, y esto le conviene a todos los empresarios, hay que pagar el déficit fiscal porque eso no se paga solo”.

Tanto el ministro de Hacienda y Crédito Público, como el presidente de la Comisión Tercera del Senado, estuvieron en Barranquilla participando en un foro como los gremios económicos del Atlántico y en el que también participaron la Gobernadora del Atlántico Elsa Noguera, y el alcalde Distrital, Jaime Pumarejo Heins.