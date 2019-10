Mil niños y niñas de Barranquilla hicieron parte del proyecto ‘Exposición a la segunda lengua’

Este programa se llevó a cabo en diez Centro de Desarrollo Infantil de los barrios más marginados de la capital del Atlántico. “La directora del ICBF, Juliana Pungiluppi, ha querido ven cómo ha funcionado en nuestra ciudad para ellos replicarlos a nivel nacional. Somos un programa piloto, como les dije antes, que el Bienestar Familiar quiere replicar en toda Colombia”.

La directora del ICBF, Juliana Pungiluppi, se mostró complacida cuando escuchó a los menores expresarse y cantar canciones en inglés. “Cuando fue lanzado este programa yo no me di por enterada, pero cuando me hicieron la invitación para la clausura no lo dudé. Nos hemos dado cuenta que es muy bueno y la idea es lo repliquemos en otras ciudades. Barranquilla ha sido como ese plan piloto que dado sus resultados y que nosotros queremos replicar a nivel nacional”.

Agregó que ya está el presupuesto para ello, “falta ver y analizar cómo lo realizó Barranquilla para irlo replicando en las distintas ciudades del país. Que los niños aprendan una segunda lengua desde muy pequeños es importante para los países y ya otros lo han puesto en práctica. Barranquilla lo inició y esperamos continuarlo en el resto de Colombia”.

El secretario de Gestión Social del Distrito, Santiago Vásquez, agradeció que la idea que se tuvo en la entidad fuera acogida por la Alcaldía y que se haya puesto en marcha y haya culminado de manera exitosa. “Tanto así que ya la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, lo quiere implementar en otras ciudades. Ha sido un programa muy bueno y solo esperamos que no muera acá que las administraciones que vengan lo sigan implementando para que en un futuro cercano tengamos una ciudad de Barranquilla bilingüe”.

La clausura se llevó a cabo este lunes en el Teatro José Consuegra Higgins, de la Universidad Simón Bolívar, donde los niños, niñas y padres de familia acudieron para recibir el certificado asistencia al programa.