Meet And Connect 2022 cerró su gira nacional en Barranquilla

“Lo importante es tener buenas ideas, transformarnos, capacitarnos, estudiar, analizar las cosas para poder encontrar soluciones, porque la Ciencia, la tecnología, la innovación existe para solucionar problemas; desde que se creó el método científico fue para solucionar problemas. Y eso es lo que queremos a través de todas estas tecnologías, solucionarles problemas a la sociedad”, afirmó Crissien.

“Me siento muy complacido de que hemos hecho una buena labor, no sólo como ministro, sino también en los 20 años que estuve en la academia, de que en este tema de la innovación hemos sembrado esta semilla. Barranquilla, el Departamento del Atlántico es el ecosistema de innovación que tiene más rápido crecimiento en toda Colombia. Lo digo porque he recorrido todo el país, y si bien los polos de desarrollo están. Bogotá y Medellín, en cuanto a ciencia de tecnología e innovación, Barranquilla y el Atlántico vienen creciendo a una mayor tasa, por lo tanto, me complace, me llena de fe y alegría porque sabemos que esto se va a seguir multiplicando para el desarrollo de todos los atlanticenses”, apuntó.

Lea aquí: Superservicios dice que Air-e cumplió el 87% de los indicadores acordados

Dijo que la gira nacional del Meet and Connect 2022 se realizó en alianza con el Centro de Innovación Vertical-i y llegó a 15 departamentos: Cundinamarca, Meta, Antioquia, Norte de Santander, Risaralda, Cauca, Valle del Cauca, Santander, Cesar, La Guajira, Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y finalmente Atlántico, donde se reconocieron más de 300 iniciativas que hicieron parte de una feria itinerante en sus diferentes plazas.

Sostuvo que en estos escenarios, investigadores, emprendedores y empresarios exhibieron proyectos con alto potencial de crecimiento en campos relacionados con la salud, agroindustria, educación, logística, desarrollo humano, TIC, salud, química y farmacia, que conectarán con inversionistas y solucionadores en innovación en zonas de networking dispuestas en las ferias.

Terminó diciendo que, en cada plaza de la gira nacional, los expositores, empresarios y emprendedores tuvieron acceso a una jornada académica con delegados de Minciencias e instructores de aliados de Vertical-i, CeEmprende Impulsa, Creatic, Connect Bogotá, Fenalco Antioquia, Olarte Moure y Cientech.