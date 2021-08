La transformación de Barranquilla y su infraestructura deportiva fueron motivo de elogios por parte del presidente de Panam Sports, Neven Ilic, quien visitó en compañía del alcalde Jaime Pumarejo y de la gobernadora Elsa Noguera los escenarios que hoy por hoy constituyen un patrimonio de los barranquilleros y de Colombia.

“Es una ciudad muy diferente a la que vi en el 2018. Fundamentalmente quiero destacar el urbanismo, una ciudad limpia, bien cuidada, con flores. La verdad que como extranjero estoy muy impresionado de la ciudad que estoy viendo, más allá del efecto de la infraestructura deportiva de Barranquilla, que es de primer nivel, haremos algunas cosas que necesitamos, pero yo quiero destacar a la ciudad”, apuntó el presidente de Panam Sports.

El recorrido de este viernes incluyó el Complejo Distrital de Raquetas, el estadio de béisbol Édgar Rentería, el complejo acuático Eduardo Movilla, el coliseo Sugar Baby Rojas, el estadio Romelio Martínez y el coliseo Elías Chegwin. El jueves visitaron la pista de BMX Daniel Barragán y el patinódromo Alex Cujavante.

“Estamos mirando la infraestructura y por lo que he visto hasta el momento me parece que ya está lista para los Juegos Panamericanos, más algunos detalles que tenemos que hacer, pero eso me da confianza a mí como responsable de esta decisión que hemos tomado, que ha sido una buena decisión. Acá van a estar los mejores atletas porque se clasifican acá a los Juegos Olímpicos, y en ese caso va a ser Los Ángeles, que esperamos que sea un gran juego Olímpico”, dijo Neven Ilic.

Agregó que “la ciudad es muy importante para los extranjeros que venimos a los Juegos Panamericanos. Yo por lo que he visto hasta el momento me encuentro una ciudad preciosa, en la cual se nota la preocupación de las autoridades. Para nosotros la preocupación de las autoridades es fundamental, que las autoridades estén dedicadas a cuidar la ciudad donde vamos a hacer los Juegos Panamericanos nos da muchísima confianza”.

Por su parte, el alcalde Pumarejo destacó la confianza que Panam Sports ha depositado en Barranquilla y en la capacidad de hacer grandes eventos. “Tenemos el reto de mostrar la mejor cara de Barranquilla y hacer de esto un antes y un después, que nos traiga desarrollo económico, que nos traiga crecimiento, que nos traiga orgullo y que deje un legado que trascienda estos seis años que vienen y estamos muy contentos de poder compartir esta noticia con los barranquilleros”.

Al recorrido también acompañaron el secretario de Recreación y Deportes, Gabriel Berdugo; el director de Indeportes, Armando Segovia; el gerente de Puerta de Oro, Ricardo Vives, y el gerente de Proyectos Especiales, Daniel Trujillo.

“Aquí está Barranquilla para poner la cara ante el mundo y para mostrar por qué confiaron en nosotros, que ciudades como Barranquilla pueden marcar una diferencia y demostrarle a Latinoamérica y al mundo que hay una manera de hacer las cosas en un momento como hoy, dando buenas noticias como la que damos hoy y poniendo la cara por algo que hace unir a todo un país, a todo un continente y a todo un hemisferio: el deporte que ilusiona, que hace mejores personas y que, además, nos sirve como ejemplo a miles de niños que quieren ser el próximo gran deportista”, agregó el mandatario.

Panam Sports, actuando en nombre de 41 países afiliados, escoge la sede de los Juegos Panamericanos. En la noche de este viernes se oficializará a Barranquilla como la casa del certamen continental que acogerá a 7.000 atletas. Según Ilic, el deber del comité ejecutivo de Panam es encontrar las sedes que les entreguen las mejores condiciones a los atletas.

“Esa es la preocupación básica porque un Juego Panamericano de alto nivel es dedicado a los atletas. Hay un entorno adicional, pero esto es para los atletas. Estoy muy contento de no haberme equivocado en la confianza que he tenido en todos ustedes porque nos hemos encontrado con algo precioso, en seis años no me cabe ninguna duda que va a ser más lindo y todo eso es al servicio de los atletas”, terminó diciendo.