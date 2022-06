Mayor infraestructura y compra de draga para el Puerto de Barranquilla

El anuncio se da un día después de la declaratoria desierta de la APP del Río y surge como un plan para garantizar a la capital del Atlántico un canal navegable en óptimas condiciones. Asimismo, se contratarán las actividades de la primera fase del puerto de aguas profundas y la compra de una draga. El primer mandatario y el alcalde Jaime Pumarejo Heins, hicieron los anuncios desde la Casa de Nariño, un día después de que se declarara desierta la licitación de la APP del Río al no presentarse proponentes, y acogiendo las peticiones del sector portuario de la ciudad.

En la reunión también estuvieron presentes: la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco; la Directora del DNP, Alejandra Botero Barco, y también Pedro Pablo Jurado, quien es el Director Ejecutivo de Cormagdalena.

“Quiero hacer la siguiente declaración y quiero empezar destacando que el pasado 16 de junio de 2022, se dio por declarado desierto el proceso de selección para lo que sería el proyecto de navegabilidad del río Magdalena. El proyecto de esa APP buscaba recuperar la navegabilidad a largo de cerca de 668 kilómetros, desde Bocas de Ceniza hasta Barrancabermeja. Al no presentarse proponentes, se procedió a la declaratoria de desierto el proceso de licitación”, dijo inicialmente Duque Márquez.

Anotó que “sin embargo, como le informé desde la Escuela Naval de Cadetes José Prudencio Padilla, se están buscando alternativas claras y eficaces para responder a las necesidades de la ciudad de Barranquilla. Por eso, ante la necesidad de encontrar una solución inmediata para asegurar el funcionamiento de la zona portuaria de la ciudad de Barranquilla, he ordenado a la Ministra de Transporte y al Ministerio de Hacienda y al DNP revisar el proyecto, y hacer las gestiones para la reestructuración bajo otras modalidades”.

“De esta manera, pretendemos que los recursos sean destinados para la contratación de obras prioritarias en el canal de acceso al puerto de Barranquilla, que garanticen su adecuado mantenimiento y la normalidad en las operaciones. Para estos efectos esperamos, a través de las órdenes impartidas, efectuar una nueva definición del proyecto a través de un compendio de declaratoria de importancia estratégica y adelantar las gestiones presupuestales necesarias que permitan la reestructuración de las vigencias futuras que inicialmente se preveían utilizar para la APP del río Magdalena”, añadió.

El presidente Duque manifestó que “de esta manera, será suscrito un convenio entre el gobierno nacional a través de Cormagdalena e Invías, la ANI, la Alcaldía de Barranquilla, Puerta de Oro Empresa de Desarrollo del Caribe, y Findeter, para que este último administre, ejecute y haga seguimiento a aquellas obras prioritarias que sean necesarias para una debida operación del canal de acceso al Puerto de Barranquilla. Las obras que serán contratadas con los recursos del orden nacional, a partir del convenio que se suscriba son aquellas intervenciones prioritarias requeridas para asegurar una zona portuaria estable y sostenible en el corto, mediano y largo plazo”.

¿Qué incluyen estas obras?

Sobre las obras, Duque Márquez dijo que “en primer lugar, obras de infraestructura para restablecer la funcionalidad del canal de acceso al Puerto de Barranquilla. Dos, la compra de una draga que realice de manera permanente las actividades de excavación en el canal de acceso al Puerto de Barranquilla, para así mantener las condiciones de profundidad requeridas para la transitabilidad de embarcaciones y arribo a la zona portuaria. En el entretanto se garantizará el dragado necesario”.

“Tercero, contratar las actividades de excavación requeridas para la operación de la draga en el canal de acceso al Puerto de Barranquilla, buscando así garantizar niveles de servicio durante los siguientes años. En cuarto lugar, contratar las actividades de la primera fase de lo que será el Puerto de Aguas Profundas, de acuerdo a los estudios y diseños adelantados por la Alcaldía de Barranquilla”, añadió.

Afirmó que “estas medidas y este mensaje que transmitimos hoy también es la oportunidad para invitar a que se consolide la ciudad de Barranquilla como un hub portuario, donde todos los operadores trabajen con un propósito uniforme y en beneficio del desarrollo económico de la ciudad de Barranquilla. Este esfuerzo y ese trabajo constituyen un paso fundamental para encontrar una solución estructural”.

“No dejaremos de hacer todo lo que esté en nuestras manos para garantizar la competitividad del esquema portuario de la ciudad de Barranquilla y también de dar ese paso histórico que será el Puerto de Aguas Profundas. De manera que le quiero dar la palabra al señor alcalde de la ciudad de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins, para hacer referencia a este acuerdo al cual hemos llegado”, terminó diciendo.

Alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins, sobre el tema manifestó que “como usted lo ha dicho, hoy estamos la verdad muy contentos, porque de un impasse nació una oportunidad. De una frustración de hace menos de 24 horas, hoy hay una gestión efectiva, que, debo reconocer, nace o se origina del Gobierno Nacional, no de nosotros”.

“Hace menos de 24 horas, recibimos la infortunada noticia de que no se habían presentado firmas para el APP, pero menos de una hora después de esta infortunada noticia la ministra el presidente nos comunicamos que había un plan B que nos habían escuchado durante varios meses y estaban preparados para actuar”, siguió interviniendo.

Indico que “hoy esa actuación se ve consignada en esta orden que usted imparte y que, tanto el Gobierno Nacional, en manos de la Ministra, de la Directora y el Director de Cormagdalena, se encuentra listo para ejecutar en conjunto con la ANI, sino que la Alcaldía de Barranquilla se encuentra también lista para acompañar y asegurarnos que se ejecute con toda la rigurosidad, para que el río Magdalena tenga la estabilidad necesaria durante los próximos años, pero que además este anhelo de los barranquillero y de los ciudadanos que viven frente a la ribera del río Magdalena, puede ser una realidad: el Puerto de Aguas Profundas frente a la desembocadura del río Magdalena”.

“Un puerto que no será sólo para los barranquilleros, sino para el 60% de los colombianos que viven de la cuenca del río. Un puerto para el Magdalena Medio, para los Santanderes, para el Cesar, para el Magdalena, para Bolívar y, por qué no, para Antioquia y para Caldas. Un puerto para los colombianos, para agregarnos competitividad, y que hoy se vuelve una realidad. Acompañado también de la convicción de que tendremos una draga propia, para dragar y no estar sometidos al vaivén de las imposiciones del mercado externo, de las necesidades o las prioridades de dragadores internacionales, sino que nosotros, con una soberanía de nuestros puertos, podemos mantener nuestro canal navegable y así decirle al mundo que estamos listos para crecer nuestra ciudad y nuestra economía. y así brindarles empleos de calidad a los barranquilleros, a los atlanticenses y a los colombianos”, argumentó.

“Estamos muy contentos, presidente, de que esta acción, que podría haber sido fatídica, hoy se cuenta como un acierto para Barranquilla y para Colombia”, terminó diciendo.

El presidente Iván Duque terminó reafirmado que “le reiteramos este gran compromiso a la ciudad de Barranquilla y estaremos trabajando intensamente para que esta solución se materialice y podamos, una vez más, decir que Barranquilla es esa puerta de oro y ahora lo será también con esta solución estructural”.