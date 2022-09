Más gremios económicos se suman para no pagar el recibo de energía

La presidenta del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, Zandra López, dio a conocer este martes que el gremio que dirige se suma a la iniciativa de desobediencia civil anunciada por la Asociación de Comerciantes del Centro de Barranquilla, Asocentro, en el sentido de no pagar el recibo de energía en el mes de octubre como medio de protesta por el constante alza de la tarifa en el Caribe colombiano. Comerciantes de Barranquilla anuncian que en octubre no pagarán recibo de luz

Dijo que la medida ha sido estudiada por los afiliados porque ven que desde el Estado no se ha escuchado el clamor desde la Región Caribe para que no se cobre las pérdidas ni el robo de energía a los usuarios, ítems que incrementan el valor del recibo. Y también porque las tres últimas medidas que ha tomado la CREG no atacan el verdadero problema.