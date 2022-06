Más de 360 niños salieron de condición de trabajo y mendicidad infantil

Barranquilleros le dicen no al trabajo infantil

En medio de la lluvia, y con el fin de continuar sensibilizando, concientizando y movilizando a la ciudadanía, se llevaron a cabo una caravana y una caminata en contra el trabajo infantil. Con más de 50 carros, la caravana partió desde el parque Bosques del Norte, pasando por el bulevar de Buenavista, continuando por la carrera 59 hasta la calle 77 con vía 40, hacia el Gran Malecón y estando allí, decenas de barranquilleros se unieron en una sola voz en una caminata desde el Caimán del Río hasta las gradas ubicadas por Puerta de Oro.

El alcalde Jaime Pumarejo recibió a 30 madres de familia beneficiarias del proyecto y 20 niños y niñas que en medio de abrazos y sonrisas agradecieron al mandatario por velar por sus derechos.

“Lo importante es que estos niños no se sientan solos, hoy queremos visibilizar que hay otros caminos para muchas madres. Que si alzan la mano pueden encontrar otras alternativas. Y que, al mismo tiempo, ver a un niño trabajando en la calle no es una problemática solo de él, es de su familia, a la que hay que acoger, hay que acompañar y asegurarse de que salga adelante. Por eso, estamos sacando a familias enteras adelante porque la solución no es represión, sino darle oportunidades a la gente de que sueñe con un mejor mañana”, puntualizó el mandatario local.