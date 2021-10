Wilder Castiblanco, médico ginecobstetra, quien este miércoles participó en la marcha organizada por el Comité Nacional de Paro y convocada en el Atlántico por el Magisterio, en representación del sector salud en el departamento dijo que la situación de los médicos en Colombia es tan dura que en estos momentos es el único gremio que trabaja fiao.

“El sector salud ha sido abandonado hace más de 30 años y cuando hablamos de esos años, tanto trabajadores como usuarios del sistema nos hemos convertidos en unos mártires. Los únicos trabajadores en Colombia que trabajan fiao son los trabajadores de la salud. No es posible que durante estos años nos hayan pisoteado, nos hayan explotado, nos hayan degradado y todo por la simple razón de que el sistema lo convirtieron en un negocio; un negocio donde los trabajadores, que son los que le ponemos el pecho, somos los más perjudicados en este momento”, dijo Wilder Castiblanco, médico ginecobstetra.

Indicó que en algunas regiones de Colombia hay trabajadores de la salud que hace 33 mese no se les cancela el sueldo.

“Es hora de que nosotros como trabajadores despertemos, que estemos pendiente a lo que en realidad se debe hacer como trabajadores. No estar pendiente de otras personas, no estar pendiente del politiquero, no estar pendiente de que por un trabajo yo voy y me regalo. N es posible que un médico, una enfermera, un bacteriólogo, un odontólogo estudie durante con, siete o diez años y terminen ganando menos que una persona que está ejerciendo el mototaxismo”, anotó.

Lea aquí: Policía lanza segunda fase de los más buscados en Barranquilla

“Ya es hora de que dejemos que los bandidos de este país sigan llenándose los bolsillos a razón y a acosta de la vida de los colombianos. La Ley 100, que nos la han vendido como el mejor modelo de salud a nivel mundial, es lo peor, la desgracia más grande que ha pasado en nuestro país. Donde todos sabemos que los politiqueros se han llenado sus bolsillos, donde esta Ley 100 ha cobrado más vidas que el mismo conflicto interno que tenemos nosotros durante 60 años”, manifestó.

Dijo que “en los noticieros sale cuando hay una toma, cuando hay una muerte de algún policía, de cualquier soldado o de la población civil, pero no sale el que se muere diariamente esperando una cita; el que muere porque le dan una cita seis meses después que murió. Eso es una vergüenza. Como funcionario, como trabajador y como paciente que he sido también, lo he sentido. Somos 50 millones de pacientes, los 50 millones de colombianos en algún momento somos pacientes”.

“Este modelo de salud cayó el año pasado. Se dieron cuenta ¿cuántos trabajadores de la salud han fallecido? Y vaya y le pregunta a algún trabajador si el Gobierno le ha respondido con una monedita de a peso. Resulta que nosotros hemos puesto el pecho y con la sola palmadita y los aplausos que a principio de la pandemia se dieron, nosotros y nuestras familias nos mantenemos con eso”, indicó.

Sostuvo que “no es posible que aquí en Colombia todos los trabajadores estemos llevando del bulto, como decimos vulgarmente; no es posible que, durante seis meses, 8, 10, meses, un año, se esté explotando al trabajador. No es posible que el Hospital Rosario Pumarejo de Valledupar esté al borde del cierre; no es posible que se hayan cerrado más de 200 hospitales a nivel nacional. Y como dice el Estado: ‘la salud noes negocio para el Estado’, pero sí para los particulares. Si ustedes se dan cuenta cada día hay más EPS, IPS, clínicas. Dense cuenta cómo funcional las clínicas en Colombia”.

“La invitación de hoy es para que abramos los ojos y estemos pendientes de que los políticos nos tiren las migajas; no estemos pendientes de que por un cargo vamos y votamos 50 veces por ese político, porque el día de hoy estamos en el trabajo y mañana le toca el turno al que pone más votos. No es posible que la salud distrital aquí en Barranquilla la hayan disfrazado, no es posible que la manejen los mismos de siempre. Y la departamental va para allá. Porque resulta y pasa que la salud departamental va a acabar con los hospitales regionales y los van a convertir en una sola. Será una sola persona la que será la que ordene el gasto y por ahí es por donde viene el robo”, denunció.

“Velemos por lo nuestro, que nos olvidemos de la parte personal y pensemos como gremio. Hoy hubiese sido el día donde todos los trabajadores de la salud del Atlántico estuvieran aquí, pero la pereza, lo que tiene que ver con el confort, el miedo y el egoísmo no lo ha permitido. Ya es hora de que salgamos y defendamos nuestros derechos; no es posible que sigan jugando con nosotros, que sigan jugando con nuestras familias y mucho menos que sigan jugando con ustedes los usuarios. El día de hoy podemos estar bien, pero el día de mañana podríamos estar buscando una cama como les ha pasado a muchos de nuestros compañeros”, terminó diciendo.