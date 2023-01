Lo que dijo el alcalde de Barranquilla sobre el anuncio de Gustavo Petro

“Creo que no hay que adelantarnos. El presidente hizo un anuncio de una intención, de una voluntad; todavía no ha desarrollado ni explicado cómo se va a desarrollar eso y a qué se refirió. Así que tengamos un poco de paciencia. Esperemos a que él anuncie con mayor claridad qué es lo que pretende hacer y ahí podremos hacer un análisis más profundo”, sostuvo Pumajero Heins.

Agregó que “considero que no es el momento para decir si es acertado o no es acertado, sino más bien decir y recordarle al pueblo Caribe, que lo necesitamos son respuestas para un servicio que resulta muy costoso y del cual el resto del país se ha lavado las manos. Nosotros estamos pagando errores que no nacieron y no se hicieron en el Caribe.

Aprovechó para decir que “necesitamos que bajen las tarifas en el Caribe; necesitamos que nos devuelvan lo que era Corelca, que nos devuelvan Urrá y que nos devuelvan Transelca, para que con ese Holding Corporativo podamos construir el desarrollo energético justo y equitativo y competitivo del Caribe colombiano”.

“Por ahora es un anuncio, una indicación de una voluntad. Cuando tengamos el desarrollo podamos decidir que esto tiene un certero peso en reducir las tarifas, pero por ahora podríamos decir que el Gobierno está intentando buscar la manera de reducir las tarifas, siempre y cuando dentro del marco legal y beneficie el Caribe colombiano bienvenido sea”, terminó diciendo Pumarejo Heins.