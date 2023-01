“Lo de Juanfer para Junior es un sueño, pero no es fácil”: Char

Aunque la noticia de la llegada de Juan Fernando Quintero a las toldas de Junior para la presente y dos próximas temporadas ha causado gran revuelo en Barranquilla y Colombia, lo cierto es que las pretensiones del jugador están altas y eso tiene el “negocio” en simples conversaciones, aunque se especula con la cifra que ganaría en caso de que concrete su presencia en el conjunto rojiblanco.

“Es lo que quisiéramos para Junior, pero no es fácil... ojalá, quisiéramos a Quintero para acá. Es un sueño, pero no es fácil. Económicamente no es fácil, sinceramente”, dijo Alejandro Char a los medios de comunicación que llegaron hasta el sitio donde en la noche del viernes 6 de enero se reunió con el ex-volante de River Plate de Argentina.