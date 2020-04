Listo el hospital de campaña que funcionará en Puerta de Oro

“Hace una semana estábamos en el Puerta de Oro iniciando la implementación de nuestro hospital de campaña. Hoy ya tenemos las 600 camas hospitalarias para quienes no requieran de cuidados intensivos, armarios y divisiones. Ya se hizo el pedido de los implementos hospitalarios y al mismo tiempo el de las primeras camas de UCI que dotarán el Camino Adelita de Char y el Camino Ciudadela 20 de Julio, que serán las 130 camas de UCI de nuestra red pública”, explicó Pumarejo Heins.

INICIO ETAPA DE MITIGACIÓN

El mandatario de los barranquilleros explicó lo que significa que el país haya pasado de la etapa de contención a la de mitigación, al tiempo que instó a todos los barranquilleros a permanecer en casa acatando las recomendaciones para que el confinamiento se supere lo más rápido posible.

“Pasar a la etapa de mitigación significa que ya hay un número suficiente de casos en Colombia que determinan que el virus está circulando por nuestro país y no solo son los casos importados, por eso muchos hoy nos preguntamos cuánto va a durar la etapa de confinamiento o aislamiento obligatorio y qué vendrá después. Les quiero devolver esa pregunta diciéndoles que depende de ustedes y de todos nosotros, depende de que acatemos las medidas que se han impuesto en el país, que nos quedemos en casa, que nos lavemos las manos, que mantengamos el distanciamiento social y que cuando vayamos en bus usemos el tapabocas, es decir, que tratemos de no contagiarnos nosotros para no contagiar a más nadie”, manifestó.

De igual forma, hizo un símil del proceso en lo que respecta a la forma cómo se pudiera presentar la emergencia y la forma cómo sería abordada de la mejor manera: “Durante los próximos meses depende de nosotros si todos nos enfermamos al mismo tiempo o nos vamos enfermando poco a poco, lo ideal es que sea graneadito, como una llovizna de aquellas que conocemos en la cual va lloviendo pero no causa estragos y podemos cada uno de nosotros llevar a nuestros seres queridos a los hospitales, sin que estos se vean colmados o desabastecidos en medicamentos, médicos y número de camas; en cambio, si no acatamos las medidas, va a llegar un aguacero de contagiados y de enfermos que no vamos a poder contener y que van a saturar nuestro sistema médico, nuestras posibilidades, y de ahí llegarán más muertes”.

El alcalde Pumarejo envió un mensaje a todos para que permanezcan en casa en sana convivencia, en armonía y con la esperanza de que, dentro de muy poco tiempo, todo podrá volver a la normalidad.