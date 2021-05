Los líderes del Comité Juvenil Departamental de Paro se levantaron de la mesa de diálogo convocada por la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, como una manera de rechazar las denuncias de violencia que habrían cometido la fuerza pública contra los manifestantes en los departamentos del Valle del Cauca y el Cauca.

En la reunión participaron 36 representantes de organizaciones juveniles del distrito de Barranquilla y del departamento del Atlántico, al igual que activistas por los derechos humanos; la ministra de las Tecnologías para la Información y Comunicación, Karen Abudinen, en representación del Gobierno Nacional.

“Queremos acompañar en la decisión que han tomado los representantes de los municipios del Atlántico de levantarnos de la mesa y los estamos respaldando de esta manera. Queremos dejar un mensaje claro a la gobernadora y a la ministra, que no nos vuelvan a invitar a un espacio de diálogo hasta tanto se desmilitarice la ciudad de Cali y hasta que aseguren que todo el Valle del Cauca los derechos humanos se van a respetar. Hasta entonces nosotros no nos vamos a sentar en un espacio de diálogo”, dijo uno de los voceros.

Lea aquí: Comerciantes del Centro de Barranquilla en desacuerdo con medidas del Distrito

Durante la jornada, los jóvenes expresaron las situaciones que se han registrado en los últimos días durante las manifestaciones y pidieron que se garantice la protesta social.

Agradecieron el espacio de diálogo abierto por la gobernadora Elsa Noguera, e hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que termine la violencia en Cali y Popayán.

“Esto es un espacio de diálogo acertado para comenzar a formar las bases de lo que puede ser un diálogo nacional, que le dé solución a los problemas, que es lo que nos interesa. Hay que resolver la problemática que está expresando la gente y empezar a materializar las acciones que nos den garantía, para poder confiar en las instituciones”, dijo Jorge Núñez, en representación de los jóvenes atlanticenses.

La gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, convocó la primera mesa de diálogo y escucha con jóvenes del departamento, en la que se discutieron realidades y situaciones que aquejan a este grupo poblacional en el país.

La mandataria aseguró que la administración departamental está dispuesta a escuchar a todos los ciudadanos, entre ellos los jóvenes, para poder encontrar una ruta que permita seguir trabajando por el bienestar de todos.

“Quiero agradecer a los jóvenes del comité departamental del paro por aceptar la invitación a la mesa de diálogo, que abrimos en la Gobernación del Atlántico de la mano del Gobierno Nacional, y con el acompañamiento de la Procuraduría, Defensoría e ICBF, con el fin de crear un espacio para escucharlos. Me solidarizo con ustedes, porque no puede ser posible que, en medio de las protestas, les quiten sus pertenencias, especialmente sus celulares, que no sólo les permiten conectarse y comunicarse sino también estudiar”, afirmó Noguera.

Agregó que "entendemos que se levantaran de la mesa en respaldo a los jóvenes de Cali y Popayán. Pero quiero reiterarles que en el Atlántico siempre estaremos dispuestos a escucharlos", sostuvo Noguera.

Al encuentro también asistieron el secretario Privado de la Gobernación, Guillermo Polo; el secretario del Interior y Gobierno, Yesid Turbay; la secretaria de Educación, Catalina Ucrós; la secretaria de Cultura, Diana Acosta; el Alto Consejero Departamental para la Educación Superior, Julio Mejía; el gerente de Capital Social, Óscar Pantoja; la Procuradora delegada para la Defensa de la Infancia, Adolescencia, Familia y Mujeres, Viviana Mora; Yesenia Pérez y Ana Fuentes, de la Defensoría del Pueblo; y Benjamín Collantes, director del ICBF Regional Atlántico.

En la mesa también estuvieron los defensores de los derechos humanos Kevany de Arco, María Cedeño, Michael Mesino y Jesús de Ávila.