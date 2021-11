Cerca de un millar de mujeres de todos los credos y distintas afiliaciones asentadas en el Departamento del Atlántico se hicieron presentes este 25 de noviembre en Barranquilla para participar en la marcha con motivo del Día Internacional de la no Violencia Contra la Mujer, pero también para conmemorarlos los dos años del Paro Nacional y rechazo por el incumplimiento del Gobierno nacional con los Acuerdos de Paz.

Varios colectivos que defienden los derechos de las mujeres, así como muchas profesoras de las distintas centrales obreras, que desde los distintos rincones del Departamento se hicieron presentes en Barranquilla. Donde se concentraron en el Paseo Bolívar y desde allí partieron hasta llegar a la Plaza de La Paz, donde ellas fueron las que en esta oportunidad hablaron sobre las problemáticas a las que día a día se tienen que enfrentar.

“La violencia y el acoso contra las mujeres en el mundo y particularmente en el mundo laboral, es un abuso de poder que afecta a las mujeres trabajadoras, en las situaciones laborales más vulnerables, porque tienen un acceso limitado a los derechos laborales tales como la libertad sindical, la negociación colectiva, al trabajo decente, la no discriminación y el acceso a la justicia”, dijo Indira Benavides, de la Coordinación de Trabajadores de Colombia, CTC, de esta sección del país.

Agregó que “por todas esas injusticias que sufrimos todos los días mujeres digamos: basta, basta. Y hoy no es el día para decir ya no más, si no para continuar en la labor de defender nuestros derechos y nuestra integridad como mujer”.

Una de las representantes de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA, dijo que “hacemos presencia en este día para pedir el cese de los diferentes tipos de violencia que se dan contra la mujer, las jóvenes y las niñas. Esto debe acabar, la violencia debe cesar, la impunidad también debe acabar y nosotros y nosotras los maestros y maestras del Atlántico seguiremos en pie de lucha y formando nuevas generaciones más equitativas e igualitarias que respete y dignifique la vida de la mujer”.

Una de las voceras de la Federación Colombiana de Trabajadores para la Educación manifestó: “estamos con todas las organizaciones sociales del Atlántico diciendo presente, un pacto por la vida, unidad contra la violencia de género. Las mujeres no pariremos más hijos para la guerra”.