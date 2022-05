May 26 - 12:18

“No podemos estar en contra de la Constitución. Porque la ley dice que toda persona que cumpla la ley, que se someta a la Constitución tiene un derecho y ese derecho es que no lo discriminen y ese derecho es que si pagan los impuestos si cumplen con nuestras normas nosotros no deberíamos tener esa discusión”, dijo el alcalde Pumarejo a los periodistas en rueda de prensa.



Seguidamente dijo que: “Barranquilla es una ciudad de puertas abiertas, no solo por convicción sino por así nos lo ordena la Constitución. Y no sería yo, un alcalde de una ciudad como esta si yo no les dijera: aquí caben todos siempre y cuando cumplamos las normas. Y esa es la única consigna que les podemos dar a la gente. ¡Bien venidos todos y todas a Barranquilla!”.



El mandatario de los barranquilleros reiteró que este evento significa reactivación económica para Barranquilla. “Significa empleo, significa crecimiento, significa dar a conocer a nuestra ciudad. Así como estos eventos se hacen en Los Ángeles. En Las Vegas, en Miami, en Europa, también se harán en Barranquilla”.



“Pero cabe anotar que los eventos se harán cumpliendo con las disposiciones y reglamentaciones para que no tengamos contratiempos y para que Barranquilla sepa que los eventos que se hacen aquí, se hacen con todas las de la ley”, terminó diciendo.



El congreso de entretenimiento para adultos American Adult Business Exposition o Lalexpo, se estará realizando en la capital del Atlántico en el Centro de Eventos del Caribe, Puerta de Oro, los días 13, 14 y 15 de junio del año en curso.