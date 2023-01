La SAE suspende compra de Triple A en Barranquilla por presunto detrimento

De acuerdo con el estudio, la empresa está valorada en 2,4 billones de pesos, lo que significa que la SAE administra cerca de 1,9 billones de pesos, con una participación en las acciones del 82,16 %.

Con respecto al contrato que se venía adelantando por la suma de 565 millones de pesos, también se evidenció que este se realizó bajo un contrato de compra y venta, cuando este trámite debió realizarse a través de subasta pública.

“Hasta tanto los órganos de control no tengan una decisión en firme, dado que la SAE no puede hacer la suspensión unilateral del contrato como se sugiere, nos abstenemos de ceder la participación accionaria hasta tanto no haya una declaración en firme de los órganos de control”, agregó Daniel Rojas, presidente de la SAE.