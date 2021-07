“La respuesta a la llegada de nuevas variantes del COVID-19, como la Delta y cualquiera de las demás, que es inevitable que puedan llegar a cualquier parte del mundo debido la gran globalización y movilidad que tienen las personas y la condición de asintomáticos de personas jóvenes, se combaten vacunándose y los vacunados mantener el autocuidado”.

Así lo dio a conocer este martes el secretario Distrital de Salud de Barranquilla, Humberto Mendoza Charris, en la Emisora Atlántico de Barranquilla.

El funcionario manifestó que “todas las variantes que se están generando en el mundo como la británica, la sudafricana, Delta, Delta plus, todas estas mutaciones tienen unos escenarios de adaptabilidad en un territorio. Difícilmente pueden mantenerse y tener adaptabilidad en otros”.

“En Colombia lo que nos preocupa son variantes o mutaciones propias, que se generen y que se adapten al hábitat, al medio ambiente, a las condiciones nuestras, producto de la permanencia de contagios. De tal manera que la Delta y cualquiera de las demás, lo que debemos hacer es vacunarnos y los vacunados mantener las medidas de autocuidado”, afirmó Mendoza Charris.

Sobre que en Colombia no se están exigiendo las pruebas PCR para salir o ingresar al país el funcionario sostuvo que “el autocuidado, la autorresponsabilidad sigue siendo el escenario más importante. La sensibilidad de las pruebas, más el encontrar un paciente negativo sin que necesariamente sea negativo, porque puede estar en un período en el que no genere detectabilidad, porque la detectabilidad básicamente la tenemos entre el día 5 y el día 10, es la razón por la cual las autoridades sanitarias, en gran parte del mundo, no están exigiendo pruebas PCR. Si ellas tuviesen una alta sensibilidad superior al 90% y si la detectabilidad fuese en un rango grande, como del día 1 al día 14, ayudarían mucho, pero como no cumplen estas dos condiciones terminan siendo más restrictivas a los procesos de normalización”.

“Aquí lo importante es que un paciente que haya tenido conductas de riesgo, que haya tenido contactos estrechos, que se haya quitado el tapabocas, que haya estado en aglomeraciones, aún con PCR negativas, debe permanecer en casa, debe cumplir su aislamiento. De fondo, esa es la realidad por la cual estas pruebas de ingresos a los países no están siendo consideradas en muchas naciones del mundo”, terminó diciendo.