“La pelota no entró y los resultados no aparecieron”: Arturo Reyes

“Los resultados no aparecieron, la pelota no entró. Generábamos algunas jugadas de gol, pero no pudimos concretar. Los goles abren los partidos y para nosotros siempre fue un problema marcar goles”. Así habló el técnico Arturo Reyes sobre su salida este martes de la dirección técnica de Junior.

En diálogo con el programa ‘El VBar’ de Caracol Radio reconoció que el inicio no fue bueno, “pero nos queda la tranquilidad de que haber trabajado en un buen club, con honestidad, con seriedad y compromiso”. Oficial: Arturo Reyes no sigue como técnico de Junior de Barranquilla

“La relación con los jugadores, la gestión de grupo fue positiva y habrá muchas cosas que corregir, que las estaremos analizando con el cuerpo técnico. Hay que reunirnos mucho ahora después de este día y analizarnos para ver qué hicimos bien, qué podemos seguir mejorando para un futuro”, añadió.