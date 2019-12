La historia de una joven que se salvó de morir en accidente con lancha en Cholón

Diana Carolina Cepeda Campo, está contando esta historia de milagro, pero al igual que la joven Valentina González Medina, fue víctima de las hélices de un lancha en las playas de Cholón, cuando realizaba un paseo con sus amigos en marzo de 2017.

“Yo estaba de paseo en Cholón con unos amigos, estábamos en una lancha la cual no tenía baños y para poder orinar había que bajarse de la lancha. Yo me bajo para hacer la micción y cuando me bajo el capitán encendió el motor y la hélice me succiona la pierna izquierda causándome heridas muy graves”, narró a El Universal.

Agregó que “inmediatamente me trasladaron al Hospital de Bocagrande de Cartagena, donde me atendieron de inmediato, pasé a cirugías, el pie me lo lograron salvar”.

Hoy con 23 años y estudiante de Derecho en la Universidad Libre de Barranquilla, Diana Carolina piensa que se hubiese evitado otros accidentes si las autoridades toman cartas en el asunto.

¿Diana, cuánto tiempo duró en el hospital y los que le causaron el daño le respondieron por los gastos?

“Yo duré tres meses hospitalizada. La dueña de la lancha, ella se llama Aniluz Gaviria, estuvo bastante interesada cuando estuve internada ella respondió por mi estadía y alimentación y la de mi mamá también. Estuvo interesada en todo mi proceso de recuperación, pero cuando yo llegué aquí a Barranquilla, después de mi recuperación y todo eso, perdimos comunicación, no respondió por más nada, se hizo la desentendida de todo “.

¿Usted hizo alguna demanda?

“Yo instauré una denuncias ante la Fiscalía y esa denuncia ha pasado de una Fiscalía a otra y no han hecho absolutamente nada; la trasladaron de la Fiscalía 46 a una de hurto que no tenía nada que ver, después de hurto la pasaron a otra Fiscalía y ahí quedó. Mi proceso no ha llegado a la Fiscalía que corresponde, no se ha movido y está estancada”.

¿Había señalización en el sector en el sector, alguna señal de peligro?

“Ese día no había señalización, ni había límites de dónde podrían estar los turista, ni los bañistas, ni las embarcaciones, ni había ningún tipo de señalización”.

¿Ha sabido de otros accidentes en ese lugar?

“Sí he escuchado que allí ha a habido otros accidentes, pero no tengo contacto con ellas”.

¿Crees que si las autoridades le hubiese puesto más atención a las denuncias que usted y otras personas han hecho, se hubiese evitado la muerte de Valentina González?

“Sí. Creo que si las autoridades o las entidades le hubiesen puesto atención a lo que me sucedió a mí, seguramente se hubiese evitado más accidentes y quizás la muerte de Valentina González, ocurrido el fin de semana”.