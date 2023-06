“La familia Torres ha apoyado a Petro sin dar ni recibir nada”: congresista

Reconoció que la familia Torres sí acompañó políticamente al ahora presidente durante la campaña preelectoral. “Yo hago parte de ella y algunos miembros nos hemos dedicado a la política y lo hemos hecho de manera transparente... y hemos llegado a la campaña de Petro ni a recibir ni a dar ningún apoyo económico. Es un apoyo político. Y porque estamos convencidos que estos programas y estas luchas por la justicia social las tenemos que ayudar. Eso es lo que ha molestado a mucha gente, que le apostamos al cambio, le apostamos a Petro y Petro ganó. No es contra los Torres es contra Petro que esta gente quiere actuar y como nos ven cerca de Petro, entonces están molestos”.

“Primero que todo quiero decirles que esos calificativos de ‘clan’ suena a calificativos delictuosos o mafiosos. Nosotros no somos miembros de ninguna mafia. Si hay algún mínimo indicio de que nosotros seamos delincuentes o mafiosos que lo señalen. Nosotros ni siquiera estamos interesados en controvertir unas acusaciones de unos calificativos que son irrespetuosos”, dijo inicialmente Torres Romero.

Se le requirió para que diera nombres, pero se limitó a decir que: "la familia Torres ha apoyado este proceso sin dar ni recibir nada. Y lo que digo es que medios serios como ustedes no deben reproducir lo que dicen medios extorsionistas y chantajistas. Y les digo que: Dolcey Torres no se va dejar chantajear y cuando los señalo es porque ellos saben quiénes son. Ellos saben. En todas las profesiones los hay. Hay periodistas que quieren vivir del chantaje. Son los que están haciendo las acusaciones esas".

Se le insistió para que diera nombres y si se trataban de locales, regionales o nacionales y nuevamente evadió diciendo: “ahí están los señalamientos y quienes los han hecho. Entonces, sepan ustedes quiénes son los que pertenecen a esos clanes de periodistas mafiosos, chantajistas, extorsionistas que viven es de eso. Que hablan mal de la gente para ver si uno sale a ofrecerles alguna dádiva para que dejen de hablar. No. Dolcey Torres no les va a permitir eso. Sepan ustedes señores periodistas que a Dolcey Torres no lo van a chantajear”.