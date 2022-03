“Todo el planeta se ha visto afectado por este conflicto, no hay la menor duda. Yo diría que hay como dos o tres efectos que son los principales. Un efecto va a tener que ver con el tema del comercio. Nosotros hoy en día exportamos una buena cantidad de productos a Rusia y a Ucrania, que seguramente no vamos a poder exportar, e igualmente, traemos materias primas de allá”, dijo inicialmente el presidente de la Andi.

La sanción que tendrá si no acata el nuevo decreto de motos en Cartagena

La sanción que tendrá si no acata el nuevo decreto de motos en Cartagena

Agregó que otro efecto que se puede presentar “tiene que ver con la inflación mundial, que seguramente tendrá un grado de afectación que tiene que ver con la no disponibilidad de algunas materias primas que provenían de esos países para el resto del mundo. Y está ante todo la zozobra internacional que afecta a todo el mundo. El planeta en este momento se encuentra en una situación de incertidumbre, que no quería tener esa situación, que no estábamos buscando y que esperamos se pueda solucionar lo antes posible, ante una situación tan desafortunada como es la invasión de Rusia a Ucrania”.

Lea aquí: Estas son las condiciones navegabilidad del Puerto de Barranquilla

Para Colombia, dijo, que el efecto se verá en “materias primas que importamos desde allá y que van a terminar teniendo efecto en algunos productos que exportamos hacia allá, como algunos hidrocarburos, el café, aguacate, que estamos exportando recientemente hacia esos países. También hay materias primas muy destacadas como es el caso del trigo, que gran parte exportamos de Rusia, también el tema relacionado con la urea y otros que son fundamentales para la producción de fertilizantes como abonos, etcétera”.

“Todo el mundo se está reacomodando ante una situación tan difícil, pero sin duda alguna tenemos que unirnos todos en el rechazo de la invasión de Rusia a Ucrania porque no se compadece con todos los estándares de diplomacia y con todos los estándares de respeto internacional, que efectivamente venía construyendo la humanidad durante los últimos años”, terminó diciendo el presidente de la Andi, Bruce Mac Master.