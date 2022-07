“Juntos ganaremos la décima estrella”: Carlos Bacca

“Vuelvo con la ilusión de un niño que empezó debutando contra Pasto marcándole dos goles y espero que no solamente hoy nos acompañen si no todo el semestre para que juntos consigamos ganar la décima, pero juntos, no sólo Carlos Bacca, toda la afición, directivos, unidos como equipo”, dijo el jugador a los hinchas que este miércoles llegaron al Roberto Meléndez.

El jugador, quien hizo un recorrido por todo el estadio entregando balones en las diferentes tribunas, dijo que viene a hacer campeón, pero que se necesita del concurso de todos para conseguir la décima estrella para el elenco rojiblanco.

Lea aquí: Tres alcaldes del Atlántico suspenden las fiestas de corralejas

“Esta gente que quiere a Junior tiene que venir todos al estadio, a todos los partidos, ustedes son el jugador número doce. Los espero cada partido de local con el estadio lleno, para que juntos consigamos la décima estrella. Dios nos bendiga y un abrazo para todos”, terminó diciendo.

Carlos Bacca Ahumada firmó con Junior por dos temporadas y se espera que su debut sea pronto.