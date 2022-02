Con la firme predisposición de que este domingo se tiene que conseguir el triunfo ante el América de Cali en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez se mostró el técnico Juan Cruz Real, quien suma tres triunfos de local y cuatro derrotas de visitantes, las dos últimas ante el Once Caldas e Independiente Medellín.

Cruz Real, dijo en el último encuentro con los medios de comunicación que es consciente de que se tiene que mejorar muchas cosas ene l funcionamiento del equipo, porque no ha sido el mismo en calidad de local que de visitante.

“Soy el primero que quiere ganar, hay realidades, hay cosas que hay que mejorar, pero acá de local apuntaremos a seguir estando fuerte”, dijo el entrenador argentino.

Aclaró que trató de “esconder” la nómina de convocados la semana anterior porque “hay algunos pícaros que cuando vamos a hacer algún entrenamiento tratan de hacerse los vivos, tratan de buscar información donde no lo tienen permitido y nos perjudican. Pero no me perjudica solo a mí, sino a todos”.

Lea aquí: Nairo Quintana acaricia el título del Tour de los Alpes Marítimos

Al parecer una persona que estaba en el entrenamiento tomó una foto “de algo que era privado, que no tenía que sacar... Esa información salió de un pícaro que quiso hacerse el vivo y la divulgó, cuando no estaba autorizado”.

Sobre el partido de este domingo a las 6:10 de la tarde en el Roberto Meléndez, dijo que América tiene 24 horas menos de descanso que Junior. “Nosotros sabemos que tenemos que ganar para seguir reivindicando lo que venimos haciendo de local, en donde hemos ganado los tres partidos con mucha claridad futbolística”.

“Estamos enfocados en el juego de este domingo, en hacer una buena presentación, hacer un buen partido y ganarlo. Siento una responsabilidad, como sentimos todos, pero sabiendo que los tres juegos en casa los hemos ganado, así que debemos ir por el cuarto”, terminó diciendo Juan Cruz Real.

El argentino no dio prenda sobre la posible formación que utilizará ante el América de Cali, que también llega a Barranquilla con la necesidad de sumar puntos, ya que al igual que Junior, se encuentra fuera de los ocho primeros del torneo.

La conducción arbitral estará a cargo de Héctor Rivera (Nariño), quien estará asesorado por John Gallego (Caldas) y Juan C. Vaca (Bogotá).

Cuarto Árbitro: Roberto Padilla (Atlántico).

Var: Jorge Guzmán (Norte de Santander).

Avar: Wilmar Navarro (Santander).

Observador Var: Abraham González (Federación).

Le aquí: Lanzan ‘Banco de la Gente’ para fortalecer a microempresarios

La posible formación de Junior sería la siguiente: Sebastián Viera; Fabián Viáfara, Homer Martínez, Germán Mera (Arias), Gabriel Fuentes; Didier Moreno, Yesus Cabrera, Fabián Sambueza, Fredy Hinestroza; Edwuin Cetré y Miguel Ángel Borja.