Tras la victoria 4-2 sobre el Once Caldas por la Liga BetPlay Dimayor, Junior recibe este miércoles al Deportivo Pereira, en partido de ida, correspondiente a los octavos de final de la Copa BetPlay Dimayor 2021, el cual está programado para las 6:00 de la tarde en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Como el técnico Arturo Reyes pretende que la idea de juego que quiere sea asimilada por los jugadores, es posible que no haya muchos cambios en la nómina respecto a los que actuaron el sábado ante el Once Caldas y si hay novedades, se espera que no pasen de tres.

Tanto jugadores como el cuerpo técnico saben que la Copa BetPlay es una buena oportunidad para conseguir un cupo a torneos internacionales y es por ello que este miércoles tratarán de sacar la mayor ventaja en este partido para estar más tranquilos en el de vuelta, que se jugará la próxima semana en la ciudad de Pereira.

Lea aquí: Alcalde y funcionarios de la Alcaldía de Barranquilla tuvieron una visita ‘real’

Las posibles modificaciones que el técnico Reyes Montero implementaría para este compromiso estarían en la lateral del costado derecho, donde saldría como inicialista Marlon Piedrahita, en reemplazo de Walmer Pacheco, y la otra, sería la de Cristian Martínez Borja, por Carmelo Valencia. El resto de la plantilla sería la misma.

La posible formación de Junior para enfrentar al Deportivo Pereira sería la siguiente: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Dany Rosero, Willer Ditta (Homer Martínez), Gabriel Fuentes; Larry Vásquez, Didier Moreno, Fabián Sambueza, Luis ‘Cariaco’ González, Freddy Hinestroza; Cristian Martínez Borja.

Las acciones del compromiso estarán orientadas por Diego Ruiz, del Meta; quien estará asesorado en las líneas por Wilmar Navarro (Santander) y Elkin Charrys (Bolívar).

Está habilitado el 50 por ciento del aforo del Estadio Metropolitano, es decir unas 23.500 personas. El valor de las entradas de norte y sur es de 15.000 pesos, $30.000 oriental y $50.000 occidental.

Entres las recomendaciones entregadas por las autoridades distritales y el equipo Junior, se encuentran:

Es obligatorio el uso de tapabocas en todo momento.

No se permite el ingreso de vuvuzelas.

Los Tickets con sus respectivos QR, no es necesario que los lleven impreso, pueden llevarlos en sus celulares.

Todo niño paga su e-ticket y debe ir acompañado de un adulto responsable. La edad autorizada de los niños, tribunas norte y sur: 10 años en adelante, para las tribunas oriental y occidental: 5 años en adelante.

Las personas deben ocupar únicamente los puestos habilitados y no se ubique en ningún otro asiento o lugar que no esté dispuesto (Aviso de prohibido sentarse y/o stickers señalados con X).

La circulación dentro del estadio deberá realizarse respetando la señalización y únicamente para acceder, retirarse y hacer uso de los baños. Respete las medidas sanitarias y mantenga la distancia de seguridad. Se deberá mantener un asiento de distancia en la misma fila.

No se permitirá el ingreso de comida al estadio. Pueden hacer su compra respectiva en las cafeterías habilitadas. La salida se realizará de manera escalonada conservando todas las medidas de bioseguridad y distanciamiento.