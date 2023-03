Junior de Barranquilla necesita un exorcismo dice un clarividente

“Eso se hubiese hecho hace rato si me hubieran parado bolas. Se lo he dicho a dos personas que están dentro del equipo, se los he comentado y me dicen que ellos no creen en eso porque todos los jugadores son evangélicos y les dije: yo he curado hasta pastores”, sostuvo Arias.

Narró que cuando comenzó la liga les había dicho a varios periodistas que Junior iba a arrancar mal. “De quince tres, que de 15 puntos en los cinco partidos nada más se iban a sacar 3. Tres empates, dos derrotas, el sexto partido lo iban a ganar, pero el séptimo lo perdía”.

Dijo que además de haber hablado con dos personas del equipo también llamó a las oficinas del Junior y habló con la secretaria de presidencia. “Y me dijo que ella no me iba a pasar ningún dato a él, que ellos no creían en esas pendejadas. Eso fue cuando iban a jugar con Bucaramanga. Y le dije: ‘bueno mija allá tú porque va a quedar 1-0’ y así fue”. Le puede interesar: Emotivo empate entre Unión Magdalena y Junior en el Sierra Nevada

Sostuvo que muchos periodistas lo consultan y les da los resultados previos a los partidos, “porque decirlo después de los partidos no es ninguna gracia”.

Afirmó que todo se debe a un maleficio que le han echado al equipo desde el mes de noviembre de 2022 y que se encuentra a 10 millas náuticas en el Mar Caribe, en las costas del Departamento del Atlántico. “Lo que hay que hacer es un exorcismo para poder libertarlo”.

Apuntó que muchos dueños de estaderos en Barranquilla le han ofrecido la colaboración para quitar el conjuro en contra del equipo, “pero les he dicho que yo no puedo hacer eso porque tengo que hablar directamente con el cuerpo técnico o directivo para ver qué se hace”. Siga leyendo: Video: el momento en que jugador sufre paro cardíaco en fútbol de España

“Estamos dispuestos a sacar el equipo adelante, pero si colaboran con uno para poder hacer lo que se va a hacer. Hay que viajar a 10 millas náuticas para llegar al sitio donde está y hacer un desintegro. Está a 10 millas náuticas donde cualquier persona no puede llegar. Eso no puede hacer una persona que lee cartas o tabacos no pueden llegar hasta allá. Yo trabajo con el poder Divino. Puedo ver lo que va a pasar con tres días de anticipación. Yo sé que me van a tratar de loco”, sostuvo.

Recordó que en el 2004 el equipo estaba caído. “Un coronel de la Policía me preguntó qué hacer y le dije lo que estaba pasando. Me llevaron a la cancha de Bomboná y presentaron al ‘Zurdo’ López y me dijo que le ayudara y el equipo salió campeón, luchando con Nacional, pero salió campeón. Pasó con el ‘Cheché’ (Hernández) porque creen en lo que uno les dice”.