Pero el joven manifestó que lo acusaron de una protesta donde “yo alteré el orden público y eso no es cierto. Los que se quedaron conmigo estaban por su propia voluntad. Yo no retuve a funcionarios, son mentiras de la universidad”.

“Arbitrariamente vuelven y me expulsan el día de ayer de la universidad, faltando dos semanas para terminar mis prácticas académicas para obtener mi título profesional, en un acto completamente injusto, inmoral, arbitrario, que no me ha dejado de otra, que estar aquí bloqueándole las prácticas a mis compañeros para tratar de encontrar una solución, ya que ni el Ministerio de Educación ni Alcaldía de Barranquilla y nadie ha podido hacer nada”, dijo mientras estaba encadenado.

Agregó que son más de 80 millones de pesos los que ha invertido hasta el momento para obtener el título académico. “Son más de cinco años de tiempo invertido y eso nadie me lo va a devolver. Ese es mi sueño, el sueño de mi mamá y si yo no me pongo aquí, si no hago esto nadie me va a ayudar, nadie me va a graduar”.

De lo que le sucede responsabiliza a dos personas de la institución educativa. “Se creen los dueños del mundo, pero yo les voy a demostrar que no son los dueños del mundo ni los dueños de los sueños de las personas ni de la plata de nadie. Y aquí me voy a quedar”.

Esto último se pudo resolver gracias a la mediación de la Arquidiócesis de Barranquilla, que envió a un representante y pudo persuadir al joven estudiante, quien ha dicho que está dispuesto a pedir perdón a los directivos, a los profesores y quien sea necesario con tal de lograr graduarse como odontólogo.

Hay que decir que los padres del joven cesarense son egresados de esta misma universidad, que espera que Samuel Arredondo Galezo, se arrepienta de manera sincera, ya que el daño moral e institucional ha sido demasiado.