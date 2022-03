Por los menos en tres puntos del territorio del Atlántico se han presentado algunos inconvenientes para que los ciudadanos puedan ejercer el derecho al voto.

El caso más destacado es el que se presenta en el corregimiento de Aguada de Pablo, jurisdicción Badel municipio de Sabanalarga, donde después de tres horas de haberse iniciado la jornada electoral nadie había podido ejercer el derecho al voto porque la mayoría de los habitantes dicen que no van a votar y los que quieren no los dejan.

Las razones que exponen los habitantes de Aguada de Pablo son que tanto el alcalde, la Gobernación y el Gobierno Nacional no los han mirado ni solucionados los problemas que vienen padeciendo desde hace muchos años.

En ese corregimiento hay unas 3.000 personas habilitadas para votar.

La gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, invitó a los habitantes que no quieren ejercer el voto que no lo hagan, pero que no pueden impedir que los quieran lo haga libremente.

“Ya tenemos personal de la Gobernación, la Registraduría, la MOE y Personería y demás autoridades para que podamos solucionar el se inconveniente. Después de tres horas y 20 minutos nadie ha podido ejercer el derecho al vota. Los que no quieren que no lo hagan, pero no pueden impedir que quienes quieran votar lo hagan”, dijo la gobernadora Elsa Noguera.

Otro caso se presentó de un señor quien, al ser uno de los primeros que llegó a la mesa a votar, los jurados de la mesa le dijeron que ya otra persona había votado con su número de identidad, pero con otro nombre.