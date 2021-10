Campeonato Nacional de Atletismo sub 20 en Barrancabermeja: Cosechó más de 20 medallas, en los Nacionales de Barrancabermeja, en donde las figuras en el Oro fueron: Valentina Barrios, Néider Abello, María José Flórez, Jhovana Camargo y Melani Bolaño. Ocupando el tercer lugar por equipos a nivel nacional.

Sharid Fayad: Campeona de los The Grands en los Estados Unidos y líder del ranking en Colombia damas 16 años. Dos medallas de oro en Ubaté, Cundinamarca.

Sostuvo que 31 disciplinas, a través de sus respectivas ligas, han recibido apoyo del Instituto de Deportes a lo largo del 2021: atletismo, ajedrez, baloncesto, balonmano, béisbol, billar, boxeo, canotaje, BMX, ciclismo pista y ruta, discapacidad, esgrima, fútbol, gimnasia, hapkido, judo, karate do, pesas, lucha, natación, patinaje, hockey, rugby, sóftbol, surf, taekwondo, tejo, tenis, tiro con arco, triatlón, vela y voleibol conforman el listado.

DISCAPACIDAD

Campeonato Nacional de Discapacidad en Medellín: 3 medallas de oro para Humberto Armella en paraatletismo (jabalina, bala y disco). 2 medallas de oro para Vairon Martínez en paranatación (50 y 100 metros).

CAMPEONATO NACIONAL DE TEJO

Medalla de oro en Moñonas para Atlántico, evento realizado en la Mesa, Cundinamarca.

Campeonato Nacional Sub 18 de Atletismo en Ibagué: 12 medallas para Atlántico: 3 de oro, 5 de plata y 4 de bronce.

DESTACADOS

Melani Bolaño, Alexandro San Martín y Wilmer Paternina, todos ganando medallas de oro para Atlántico.

Campeonato Nacional de Pesas en Ibagué: Atlántico conquistó 27 medallas, destacando a Maira Prado con 6 de oro y 3 de plata; al igual que Gustavo Maldonado con 3 de oro y 6 de bronce; y Misael Ramírez con 3 de plata.

BMX

Campeonato Nacional BMX en Manizales:

Campeona Sharid Fayad (oro).

Campeona Gabriela Bolle (oro).

Campeonato Nacional de BMX en Barranquilla:

2 medallas de oro para Gabriela Bolle.

2 medallas de oro para Wilson García.

1 plata para Sharid Fayad.

SURF:

Campeonato Nacional de Surf Galerazamba, Bolívar

Oro: Pipe Marte y Simón Salazar

Plata: David Ibern.

FÚTBOL

Selección Atlántico Fútbol Sub 17: Apoyo y clasificada a la gran final de la categoría sub 17, también el apoyo a las selecciones sub 15 y femenina que estarán en la final de Bogotá.

BOXEO

Apoyo y clasificadas a la gran final boxeo nacional campeonato Élite de Chiriguaná, Cesar.

Shirleidis Orozco y Angy Paola Valdés, quienes hacen parte de la selección Colombia de boxeo aficionado femenino ganando medalla de oro cada una para Atlántico.

Panamericano Patinaje en Ibagué: Medalla de oro para Hamilton Patiño y Andrea Plaza.

TENIS

María Fernanda Herazo, Campeona dobles en Turquía.

María Paulina Pérez, Subcampeona dobles en Turquía y subcampeona recientemente en Perú.

María Gabriela Mejía, Campeona del torneo en Barranquilla Cosat.

TIRO

Kevin Donado ganó oro en Campeonato Nacional en Medellín, campeón Skett.