“Hay quienes quieren que fracasemos para que todo siga igual”: Gustavo Petro

Petro dijo sobre la reunión realizada en Santa Marta que “esta, quizás con la invitación que se me hizo en la Universidad Externado, que es mi universidad, es realmente el primer contacto, después de ganar las elecciones, que tengo con la sociedad colombiana, de forma directa, presencial y creo que es importante, porque después de siete meses de campaña, tratar de desconectarse un poco se vuelve indispensable para tomar el aire, para recuperar la fuerzas, pero indudablemente no nos podemos quedar tanto tiempo desconectados porque al final todo va a depender de la capacidad de movilización y de acción de la sociedad colombiana”.

Agregó que “cuando se pacta no todo lo que uno quiere se logra, pero tampoco lo que el otro quiere se logra, sino que se construyen razones comunes. A veces, incluso, soluciones que no estaban de un lado ni del otro y que se encuentran simplemente dialogando. Estos son diálogos sociales. Colombia necesita dialogar mucho. De lo que venimos, de la violencia, de la masacre, del terror. El diálogo en cierta forma reconstruye las posibilidades de la convivencia. Es en sí mismo una convivencia, es en sí mismo un ya de la construcción de la paz”.

“Por eso hemos convocado a los diálogos regionales. Todavía la metodología, y esta es una primera experiencia, está por hacerse, por perfeccionarse, etcétera. Un diálogo regional no es la convocatoria a nuestras militancias políticas, no es un foro simple, no es una audiencia donde escuchan los gobernantes y ellos toman nota, es un proceso para incidir en lo que va ser este país en los próximos años. Y en eso tienen que ser convocadas toda la diversidad misma, de una sociedad popular, el bloque popular en es la mayoría de la sociedad, aquejado de numerosos problemas, de deficiencias en la garantía de sus derechos, pero también quienes se han privilegiados hasta este momento de lo que ha sido Colombia. Toda la sociedad encontrándose para dialogar y en muchos casos para encontrar caminos que antes se veían polarizados, antagónicos, pero que, en muchos casos, lo sabemos, simplemente ponerse de acuerdo, permite una viabilidad y una solución concertar, pactar”.

“Esos diálogos, obviamente, no son hablar por hablar. Son diálogos sociales con un fin. Por eso les hemos llamado, como dicen los abogados, vinculantes. Diálogos sociales vinculantes. ¿Qué significa esa palabra? Que tiene incidencia en las normas, en las leyes. El diálogo social que se está desatando ya, antes, incluso, de tomar posesión, como esta reunión y este proceso aquí lo refleja. El diálogo social no solamente tiene una incidencia en una norma que se llama Plan de Desarrollo, en una distribución de los recursos, que no queremos hacer sólo con el designio de un tecnócrata, sino que se pueda hacer bajo los designios de la población, sabiendo que los recursos son limitados, sabiendo que no alcanza para todos, sabiendo que hay que hacer una priorización, precisamente porque los recursos son limitados, tiene que tener una expresión no solamente hacia la ley, son que el diálogo social debe ser parte de un proceso de paz”, insistió.

El tema de la paz

“Es que la paz no es simplemente el encuentro entre grupos armados para ver si dejan de estar armados. Estatales y no estatales. No es una cúpula de guerreros, decíamos en los discursos de la campaña; la paz no es simplemente un espacio de los guerreros, la inmensa mayoría hombres, sino que la paz es el encuentro de la sociedad. La gran paz, la paz grande es el pacto de la sociedad desarmada, que puede permitir, obviamente, el pacto de quienes están armados. Pero el eje central de la paz está en la sociedad misma. Es el diálogo de esa sociedad la construcción real de la paz, de la paz grande, porque ahí van las reformas”, dijo Petro.

Seguidamente manifestó: “que el pueblo hable, que el pueblo pueda participar realmente, con garantías; que el pueblo se exprese en su diversidad. Con eso que podríamos llamar las incoherencias, porque al final se encuentran retazos de necesidades y de propuestas, que juntas, van adquiriendo una coherencia de lo que se quiere para la sociedad colombiana. Que el pueblo pueda ser escuchado y no solamente escuchado, sino hacer la historia, es la base de la paz, de la construcción de una democracia y, con seguridad, de la construcción de una justicia social”. Lea aquí: Bancada del Pacto Histórico se reunirá para determinar primeras reformas

“Desde la perspectiva de la paz y desde la perspectiva de una ley central, que es el Plan de Desarrollo, posibilita un espacio en los próximos 100 días, que creemos es un espacio para la construcción de una Colombia diferente. De una potencia mundial de la vida”, indicó.