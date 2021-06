Ante las constantes denuncias de pacientes que tiene alguna comorbilidad y no aparecen en el sistema para ser vacunados contra la COVID-19, el secretario Distrital de Salud de Barranquilla, Humberto Mendoza Charris, dijo que esto está ocurriendo no solo en el Atlántico si en toda Colombia porque las EPS no han subido los datos a la plataforma ‘Mi Vacuna’ para que sean priorizados.

“Lo que ocurre con la población de 16 a 49 años es que no toda está cargada en la plataforma ‘Mi Vacuna’, que es un lineamiento nacional, que es un cumplimiento obligatorio del Ministerio de Salud. Es responsabilidad de las EPS irlas cargando poco a poco. Algunas ya las cargaron, están en una base de datos nacional, para las enfermedades reseñadas como comorbilidades, pero hay otras enfermedades que las personas están subdiagnosticadas y que apenas se están cargando en las EPS”, dijo inicialmente el funcionario.

Anotó que “hay una población de 16 a 49 años ya diagnosticada, ya identificada, atendido en los programas de las EPS, pero hay otras cuyas patologías no han sido diagnosticadas o no está siendo atendida ni están yendo a los doctores o no aparece en las bases de dato de las EPS”.

“Nosotros en los puntos masivos de vacunación estamos definiendo, por el lado del Distrito, porque esto es un tema nacional, le hemos pedido a las EPS que tengan una persona para ir canalizando eso y poder identificarla. Pero la recomendación es que la persona que tenga alguna comorbilidad debe consultar la priorización para las etapas 1,2 y 3 antes del ir al punto de vacunación”, añadió.

Sostuvo que “es importante que sigan ingresando a la plataforma ‘Mi Vacuna’ para revisar para saber si está o no está priorizada. Si la persona aparece priorizada en la etapa 1,2 0 3, en este caso, debe ingresar al link de agendamiento de la ciudad. Está en la página de la Alcaldía o llamar a 4010204 por cualquier duda. Y si está priorizada puede ir a la EPS, si quiere ir allá, pero le damos la posibilidad de agendamiento. Si usted está priorizado y se agenda registrando sus datos, y al hacerlo selecciona la fecha, hora y lugar para aceptar la dosis de su vacuna. Lo que quiero decir es que esto es un lineamiento nacional que se debe cumplir sobre la priorización. La cual es indispensable para poder recibir las dosis”

“Lo que también quiero manifestar es que cuando la persona entra a la plataforma de ‘Mi Vacuna’ y allí no aparece priorizada, se puede postular y solicitar que sea tenido en cuenta sobre la condición de comorbilidad que tiene. Y al postularse es otro mecanismo que puede servir”, agregó.

Manifestó que la calidad del dato que aparece en la plataforma es eficiencia o ineficiencia de la EPS, “pero no podemos decir que Sanita y Sura sean ineficientes. Tienen desviaciones o brechas en las cuales podemos encontrar un caso de una persona que teniendo una comorbilidad no parezca priorizada y esos datos hay que revisarlos y por supuesto que las EPS deben tomar nota de estas situaciones para crear mecanismos para mejorar la atención en sus EPS”.

“La Nación le ha dado hasta el 30 de junio a las EPS para que suban todas estas poblaciones identificadas o no identificadas con alguna comorbilidad”, afirmó Mendoza Charris.

“Y el mensaje a los ciudadanos es que si usted tiene una de esas patologías lo primero que debe hacer es verificar con la EPS si está registrado con esa patología y si no puede por esa vía llamar 4010204 para nosotros hacerle el llamado de atención a las EPS”, terminó diciendo.