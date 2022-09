Habla la hija de la repostera fallecida en Barranquilla

Carolaine describe a Marjorie como “una mujer alegre, valiente, muy humilde, muy bonita, elegante, muy sensible y se preocupaba por el prójimo”.

Vivía en unión libre y dejó cuatro hijas, incluida Carolaine. “La pastelería le empezó a gustar desde niña. Nos contaba que ella se ponía a jugar y hacía pudines con la arena y allí empezó a su amor por la pastelería”.

“El problema del pudín de la imagen de Mickey Mouse se presentó porque mi mamá no pudo terminar la parte de arriba, porque le había salido un pedido días antes. Era una cliente que era fija desde hacía años y mi mamá fue a llevarle el pedido a la muchacha, pero ella no pensó que se iba a demorar y mi hermana, que no es repostera, decidió ponerse a ayudar a mi mamá, porque ella se estaba demorando y ya iban a venir por el pudín”, recordó.

Le puede interesar: Murió repostera viral de Barranquilla: así afecta el bullying a la salud mental

Afirmó que su madre no se lo quería entregar porque no tenía un buen acabado, pero que la persona insistió en llevárselo, con tal de perjudicarla. “La verdad es que sí. Nosotras pensamos y personalmente pienso que la persona que se llevó el pudín, a pesar de que se le dijo que no se lo llevara, porque a mi mamá no le gustó la forma como quedó, pero insistió en llevárselo. Se lo llevó para perjudicarla”, detalló.