Gobierno nacional y departamental se unen para ayudar a damnificados

“Felicitaciones a los atlanticenses y a los barranquilleros porque han dicho: Piojó no están solos. Y estamos construyendo de la mano del doctor Pava y la primera dama, que nos ha dicho que le gusta el protocolo, a nosotros no nos gusta tampoco el protocolo porque somos personas Caribe y preferimos la calle y estar al lado de gente escuchándola, pero hay que seguir unos protocolos para poder materializar esta reubicación y por eso son tan importantes los PMU, los censos”, dijo inicialmente Noguera de la Espriella.

“Mi obligación es para con ustedes y todo lo que puede hacer por ustedes, lo hago con el corazón. No sé el dolor que ustedes sienten porque yo no he perdido mi casa ni he perdido mis cosas, pero ustedes sí y me imagino el dolor que están sintiendo y tienen mi solidaridad de corazón”, dijo Alcocer.

Señaló que quería venir a verificar, que las cosas se estaban haciendo bien y por el bien de los afectados. “Para mí es un deber estar con ustedes hoy, mi obligación es para con ustedes y lo hago con el corazón. Me los llevo en el corazón. No están solos y aquí voy a estar las veces que me toque estar, las veces que ustedes y con todos. Los de Bolívar, los del Cesar, los de Sucre o donde me toque estar”.

La gobernadora dijo durante su intervención que “todas las ayudas humanitarias van a seguir llegando y me refiero a alimentos, colchones, sábanas, toallas y así como también kit de aseo y lo que requieran estas familias para poder mantenerse mientras logramos la solución definitiva”.