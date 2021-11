La gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, presidió el acto de clausura del proyecto Étnicos para la Convivencia, liderado por la Gerencia de Asuntos Étnicos del departamento y Acopi seccional Atlántico, en el que participaron 141 miembros de comunidades Indígenas, NARP y Gitanos, que fueron seleccionados por medio de una convocatoria.

El objetivo principal del programa es promocionar la seguridad y la convivencia ciudadana, reactivar la economía a través de asesorías administrativas, estratégicas y nuevas herramientas para fortalecer sus negocios.

La Gobernadora se dirigió a los beneficiarios, ratificando el compromiso de la administración departamental con los microempresarios.

Lea aquí: $97.700 millones ha recaudado el Atlántico por impuesto vehicular

“Hoy hacemos un reconocimiento a los años de trabajo, aprendizaje y esfuerzo que ustedes han dedicado a sus oficios. Este proyecto nació con el propósito de fortalecer a nuestros grupos étnicos en el Atlántico, identificando cómo podríamos fortalecer la labor diaria de nuestros grupos, desde lo que ya ustedes tenían como arte u oficio”, dijo Noguera De La Espriella.

Agregó que “encontramos al mejor de los aliados: Acopi. Esta alianza interinstitucional promueve el fortalecimiento técnico y financiero de los proyectos seleccionados, así como el acompañamiento y asesoría administrativa y estratégica. A mí particularmente me encanta esta iniciativa, porque siempre he creído y soy prueba de que los límites no existen cuando se tiene la actitud adecuada. Qué buena noticia tener líderes étnicos para beneficio de las comunidades”.

El gerente de Asuntos Étnicos de la Gobernación del Atlántico, Luis Cassiani, afirmó que herramientas como esta facilitan el trabajo digno en cada emprendimiento de los grupos étnicos. “Agradecemos a nuestra Gobernadora por este proyecto de gran importancia y relevancia para las comunidades étnicas del departamento. Desde la Gerencia de Asuntos Étnicos, trabajamos arduamente para que este proyecto se desarrollara a cabalidad y cumplirles a los beneficiarios. Hoy es una realidad y se cumplió con lo pactado”.

“Hoy más que nunca toma relevancia el concepto de preservar cultura, pero también para transferir nuestra historia, nuestro origen”, sostuvo la directora de Acopi Atlántico, Rosmery Quintero.

Finalmente, 65 organizaciones NARP, 10 Cabildos Indígenas y 1 Kumpanya Rom cumplieron los requisitos documentales, fueron técnicamente viables y favorecidas por el proyecto Étnicos para la Convivencia. De esta forma, están siendo beneficiadas alrededor de 2.000 personas directamente y más de 15.000 de forma indirecta.